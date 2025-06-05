Во многих регионах Украины возник дефицит квартир в аренду: как реагируют цены

В мае рынок аренды оказался нестабильным: во многих регионах уменьшилось количество квартир для временного проживания.

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Больше всего новых объявлений об аренде квартир появилось в Черновицкой (+35%) и Закарпатской (+29%) областях. В Кировоградской количество предложений уменьшилось на 40%. В Киеве падение составило 22% по сравнению с апрелем, сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование DIM.RIA.

Диспропорция между спросом и предложением особенно ощущается в Николаевской области, где спрос преобладает в 36 раз, Житомирской – в 30 раз и Терномильской – в 27 раз.

В большинстве регионов за последний месяц цены на аренду жилья изменились в пределах нескольких процентов, исключения — Закарпатская и Тернопольская области (рост на 11%), Черкасская (-11%) и Черниговская (-15%).

В то же время, по сравнению с прошлогодними ценами (май 2025-го по май 2025-го), в Киевской области стоимость аренды однокомнатной выросла на 22%, а в Тернопольской области — на 28%.

Разница между самой дешевой и самой дорогой средней ценой на аренду однокомнатной квартиры в мае составляла более семи раз — 18 177 гривен в столице против 2500 в Херсонской области.

Сколько стоит аренда в Киеве в июне 2025 года

Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды : средняя стоимость в мае составила 18,2 тыс. грн, что на 4% больше по сравнению с апрелем.

Самые высокие цены на однокомнатные квартиры в Печерском и Шевченковском районах – более 23 тыс. и 26 тыс. грн, самые дешевые – в Деснянском (11 тыс. грн).

В мае пользователи активно искали жилье для аренды: по данным аналитики, интерес наблюдается почти во всех регионах Украины.

Соотношение количества объявлений об аренде и количестве отзывов на них в мае составляет 1:6, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в несколько раз.

Ранее Delo.ua писало о том, что аренда квартир на западе Украины дорожает, несмотря на падение спроса.