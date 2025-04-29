В пригороде Киева выросли цены на частные дома

Спрос на загородную недвижимость вблизи Киева значительно вырос с начала весны. Цены также потянулись вверх.

Повышение интереса к частным домам вокруг столицы эксперты объясняют не только с сезонным трендом – традиционным весенним оживлением на рынке, но и желанием украинцев изменить образ жизни, переехав в менее стрессовую зону пригорода.

Как отметил в комментарии Delo.ua директор агентства недвижимости "Старгород" Александр Крикницкий, спрос на жилье в Киевской области значительно вырос среди людей, инвестирующих в безопасность, качество жизни и психологический комфорт.

По его словам, в 30-километровой зоне вокруг столицы появилось много небольших городков с интересным предложением и полным циклом инфраструктуры.

Во-первых, изменился образ жизни: многие работают удаленно и могут позволить себе жить вне города, рассказала Ирина Луханина.

"Во-вторых, вырос запрос на автономность – генераторы, скважины, индивидуальное отопление воспринимаются как стратегическое преимущество в условиях нестабильности. Кроме того, на первый план вышли экологичность, пространство и возможность контролировать свое окружение, особенно для семей с детьми", — подчеркнула риелторка.

Жилье за городом: выбирающие локации

По популярности первенство удерживает Киево-Святошинский район. "Из Киевской агломерации это самый большой по сделкам покупки. Это объективно, ведь Киевсвят — заселен крупными населенными пунктами. Далее это направление делится по интересу: на Вишневое, Ирпень, Бучу", — объясняет Крикницкий.

Далее следует Обуховское направление, третье место делят между собой Бровары и Борисполь, четвертое место занимает Вышгородский район.

В поисковых запросах наиболее востребованы направления: Ирпень, Буча, Бровары, Софиевская Борщаговка, Вишневое Подгорцы, Романков, Лесники, Ходосовка, Козин, Конча Заспа.

Спрос на загородную недвижимость: какой тип домов в приоритете

В последние месяцы приоритеты покупателей на загородную недвижимость не изменились. С одной стороны клиенты предпочитают дома с автономией.

По его словам, элитная загородная застройка не востребована. Однако это не мешает удерживать продавцам достаточно высокие цены, поскольку многие дома просто сняли с продаж до лучших времен. "Напротив, сейчас на элитных домах можно заработать больше. Ведь сегмент сузился: количество покупающих людей — ограниченный круг, объектов тоже значительно сократилось. Поэтому и цены не падают", — пояснил риелтор.

По словам Ирины Луханиной, интерес к загородной недвижимости проявляют не только переселенцы, но и сами киевляне: многие сознательно выбирают дома или таунхаусы вместо квартир в городе.

"Все более популярные компактные дома (80–220 м²) с небольшими от 10 соток участками. Ключевой запрос — автономность: генераторы, солнечные панели, собственная вода, энергоэффективность. Важным при выборе объекта является фактор безопасности: поэтому предпочитают коттеджные городки с закрытой территорией".

Поэтому в приоритете у покупателей:

дом с готовым ремонтом, мебелью, автономными системами;

надежная инфраструктура поблизости: школа, сад, магазины, медицина;

удобная транспортная доступность в Киев — до 30 минут на авто,

возможность купить в рассрочку или с гибкими условиями.

Цены на недвижимость в Киевской области |

В отличие от прошлогодней ситуации, когда цены на частные дома упали на 10%, весной 2025 года интерес к рынку снова ожил. За первые месяцы весны цены на дома выросли в среднем на 7-9%, объясняет Луханина. Стоимость квадратного метра – от $600 до 2000 в ближайшем пригороде.

"Быстрее всего дорожают объекты в готовых комплексах и с ремонтом. Энергоэффективность — не бонус, а обязательное условие. Также набирает обороты формат «под ключ»: клиенты хотят сразу заезжать и жить", — отметила риелторка.

Согласно прогнозу риелторки, летом 2025-го цены могут совершить еще больший рывок вверх.

"Цены могут вырасти еще на 3-5% из-за ограниченного предложения и растущего спроса. В лидерах будут дома от $120 000 до 250 000 с ремонтом и автономией", — отметила Луханина.

10 сел с самыми дорогими ценами на дома в Киевской области

Средняя стоимость частного дома в Киевской области составляет около $163,7 тыс., что делает регион одним из самых дорогих в стране по этому показателю.

По данным маркетплейса OLX Недвижимость по запросу Delo.ua, по состоянию на март 2025 года в Киевской области зафиксированы самые высокие цены в таких населенных пунктах вблизи Киева:

Романков (30 км от Киева) – 19,8 млн гривен; Таценки (37 км) – 17,4 млн гривен; Вита-Почтовая (33 км) – 9,7 млн; Вишенки (32 км) – 9,1 млн; Рославичи (37 км) – 8,4 млн; Гора (40 км) – 7,5 млн; Гатное (18 км) – 7 млн; Осещина (28 км) – 6,7 млн; Гореничи (27 км) – 6,2 млн; Зазимье (24 км) – 5,7 млн.

Дома в пригороде Киева: 10 сел по самым дешевым ценам

За ценовым диапазоном первое место занимает Одесское и Обуховское направления. За ними следует Вышгородский район, где также строится немало элитной недвижимости.

Цены на дома вне 40-километровой зоны вблизи столицы значительно дешевле:

Фурсы (95 км) – 1,9 млн гривен; Плесецкое (56 км) – 1,7 млн; Пороскотень (56 км) – 1,6 млн; Ровья (73 км) – 1,5 млн; Ракитное (107 км) – 1,3 млн; Соливинки (71 км) – 1,3 млн; Шибене (53 км) – 1,1 млн; Торфяное (69 км) – 0,7 млн; Карапиши (142 км) – 0,4 млн; Чепылиевка (101 км) – 0,4 млн.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Украине продается больше коттеджных городков, чем до войны.