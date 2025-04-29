У передмісті Києва зросли ціни на приватні будинки

Попит на заміську нерухомість поблизу Києва значно зріс з початку весни. Ціни також потягнулись вгору.

Підвищення інтересу до приватних будинків навколо столиці експерти пояснюють не тільки з сезонним трендом - традиційним весняним пожвавленням на ринку, а й бажанням українців змінити спосіб життя, переїхавши у менш стресову зону передмістя.

Як зазначив в коментарі Delo.ua директор агенства нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький, попит на житло у Київській області значно зріс серед людей, які інвестують у безпеку, якість життя та психологічний комфорт.

За його словами, у 30-кілометровій зоні довкола столиці з'явилось багато невеликих містечок із цікавою пропозицією і повним циклом інфраструктури.

По-перше, змінився спосіб життя: багато хто працює віддалено і може дозволити собі жити поза містом, розповіла Ірина Луханіна.

"По-друге, виріс запит на автономність - генератори, свердловини, індивідуальне опалення сприймаються як стратегічна перевага в умовах нестабільності. Крім того, на перший план вийшли екологічність, простір та можливість контролювати своє оточення, особливо для сімей з дітьми", - наголосила рієлторка.

Житло за містом: які обирають локації

За популярністю першість утримує Києво-Святошинський район. "З Київської агломерації це найбільший за угодами купівлі. Це об'єктивно, адже Київсвят - заселений крупними населеними пунктами. Далі цей напрям ділиться за інтересом: на Вишневе, Ірпінь, Бучу", - пояснює Крикніцький.

Далі йде Обухівський напрям, третє місце ділять між собою Бровари і Бориспіль, четверте місце посідає Вишгородський район.

У пошукових запитах найбільш затребувані напрямки: Ірпінь, Буча, Бровари, Софіївська Борщагівка, Вишневе Підгірці, Романків, Лісники, Ходосівка, Козин, Конча Заспа.

Попит на заміську нерухомість: який тип будинків у пріоритеті

В останні місяці пріоритети покупців на заміську нерухомість не змінились. З одного боку клієнти віддають перевагу будинкам з автономією. З іншого площа будинку має бути невеликою: чим менше, тим краще, наголошує Крикніцький.

За його словам, елітна заміська забудова не користується попитом. Проте це не заважає утримувати продавцям досить високі ціни, оскільки чимало будинків просто зняли з продажу до кращих часів. "Навпаки, зараз на елітних будинках можна заробити більше. Адже сегмент звузився: кількість людей, які купують - обмежене коло, об'єктів теж значно скоротилась. Тому й ціни не падають", - пояснив рієлтор.

За словами Ірини Луханіної, інтерес до заміської нерухомості проявляють не тільки переселенці, а й самі кияни: багато хто свідомо обирає будинки або таунхауси замість квартир у місті.

"Все більш популярні компактні будинки (80–220 м²) з невеликими від 10 соток ділянками. Ключовий запит — автономність: генератори, сонячні панелі, власна вода, енергоефективність. Важливою при виборі об'єкту єфактор безпеки: томувіддають перевагу котеджним містечкам із закритою територією та укриттями", - наголошує рієлторка.

Тому в пріоритеті у покупців:

будинок з готовим ремонтом, меблями, автономними системами;

надійна інфраструктура поблизу: школа, садок, магазини, медицина;

зручна транспортна доступність до Києва — до 30 хвилин на авто,

можливість купити у розстрочку або з гнучкими умовами.

Ціни на заміську нерухомість Київської області

На відміну від торішньої ситуацію, коли ціни на приватні будинки впали на 10%, навесні 2025 року інтерес до ринку знову ожив. За перші місяці весни ціни на будинки зросли в середньому на 7–9 %, пояснює Луханіна. Вартість квадратного метра — від $600 до 2000 у найближчому передмісті.

"Найшвидше дорожчають об'єкти в готових комплексах і з ремонтом. Енергоефективність — не бонус, а обов’язкова умова. Такожнабирає обертів формат «під ключ»: клієнти хочуть одразу заїжджати і жити", - зауважила рієлторка.

Згідно з прогнозом рієлторки, влітку 2025-го ціни можуть зробити ще більший ривок вгору.

"Ціни можуть зрости ще на 3–5% через обмежену пропозицію і зростаючий попит. У лідерах будуть будинки від $120 000 до 250 000 з ремонтом і автономією", - зазначила Луханіна.

10 сіл з найдорожчими цінами на будинки в Київській області

Середня вартість приватного будинку в Київській області становить близько $163,7 тис., що робить регіон одним із найдорожчих у країні за цим показником.

За даними маркетплейсу OLX Нерухомість на запит Delo.ua, станом на березень 2025 року у Києвській області зафіксовані найвищі ціни у таких населених пунктах поблизу Києва:

Романків (30 км від Києва) - 19,8 млн гривень; Таценки (37 км) - 17,4 млн гривень; Віта-Поштова (33 км)- 9,7 млн; Вишеньки (32 км) - 9,1 млн; Рославичі (37 км) - 8,4 млн; Гора (40 км) - 7,5 млн; Гатне (18 км) - 7 млн; Осещина (28 км) - 6,7 млн; Гореничі (27 км) - 6,2 млн; Зазим’я (24 км) - 5,7 млн.

Будинки в передмісті Києва: 10 сіл з найдешевшими цінами

За ціновим діапазоном перше місце посідає Одеський та Обухівський напрями. За ними слідує Вишгородський район, де також будується чимало елітної нерухомості. За ними йдуть Київо-Святошинський, Бориспільський район і Бровари.

Ціни на будинки поза 40-кілометровою зоною поблизу столиці значно дешевші:

Фурси (95 км) - 1,9 млн гривень; Плесецьке (56 км) - 1,7 млн; Пороскотень (56 км)- 1,6 млн; Рови (73 км) - 1,5 млн; Рокитне (107 км) - 1,3 млн; Саливінки (71 км) - 1,3 млн; Шибене (53 км) - 1,1 млн; Торфяне (69 км) - 0,7 млн; Карапиші (142 км)- 0,4 млн; Чепиліївка (101 км)- 0,4 млн.

Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні продається більше котеджних містечок, ніж до війни.