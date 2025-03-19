В Україні зростає попит на приватні будинки

Під час війни динаміка показників укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок зазнала суттєвих змін.

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Навесні 2022 через початок військових дій активність на ринку заміської нерухомості значно скоротилася, а в підсумках року падіння угод з ділянками склало 53,4%. Проте згодом попит на ділянки і купівлю приватного житла почав різко зростати, зазначають аналітики UTG у останньому дослідженні ринку житлової нерухомості.

"Обстріли об’єктів критичної інфраструктури призвели до збільшення покупок населенням приватних будинків для створення автономних "фортець" з власними генераторами, опаленням, супутниковим інтернетом та сховищем", - наголосили експерти.

За даними Держстату, саме тому у 2023 році кількість договорів зросла на 76,3% до 307 622 угод.

Ще більше приватних будинків купили торік. У 2024 році, за даними Міністерства юстиції, в Україні державними та приватними нотаріусами було укладено рекордні 393 217 договорів на відчуження земельних ділянок. При цьому в структурі угод 69,6% займають договори купівлі-продажу, 0,2% – договори міни та 30,1% – договори дарування.

За висновками експертів UTG, високий попит на приватні будинковолодіння та земельні ділянки, розпочатий під час пандемії коронавірусу для соціального дистанціювання додатково підвищився після регулярних пошкоджень ворогом елементів критичної інфраструктури.

В яких регіонах активно купують приватні будинки

У роки війни приватне житло активно купують не тільки у столичному регіоні, а й у Львівській області - торік тут попит на заміську нерухомість зріс у кілька разів. Також популярною залишається Івано-Франківська область.

Як зазначив в коментарі Delo.ua директор агенства нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький, у Київській області торік попит на заміську нерухомість просів, ціни на приватні будинки впали на 10%. Проте навесні 2025 року інтерес до ринку знову ожив.

"Попри негативне геополітичне тло з початком весни ринок відчутно активізувався - особливо на купівлю приватних будинків. Багато хто чекав закінчення зими, щоб почати огляди. За три тижні березня бачимо шалену кількість переглядів. Люди цікавляться усіма категоріями будинків - від економ-класу до люксової категорії, також пожвавився попит на землю", - наголосив Крикніцький.

Експерт прогнозує, що у найближчі місяці швидше за все ціни на приватні будинки зростуть.

За даними OLX Нерухомість, у період з грудня 2024 по лютий 2025 року Київська область стала лідером за темпами зростання попиту на житло — кількість відгуків зросла на 53%. Дещо менше зріс інтерес до приватних будинків у Львівській області — 36%, і на Франківщині — на 13%.

Проте, хоч кількість відгуків зросла за останні три місяці, це менше, ніж було у жовтні 2024. Якщо порівнювати лютий 2025 до жовтня 2024, то у Івано-Франківській області кількість відгуків зменшилась на 18%. У Київській області відгуків стало менше на 7%, а у Львівській області на 3%.

Як зростають ціни на приватні будинки в околицях Києва, Львова та Івано-Франківська

З жовтня 2024-го по лютий 2025 року спостерігається різна динаміка змін вартості житла: у Київській області ціна у гривнях зросла лише на 1% (з 4,58 до 4,62 млн грн), у Львівській (з 3,24 до 3,58 млн грн) та Івано-Франківській областях — на 10% (з 3 до 3,3 млн грн), підрахували в Olx Нерухомість на запит Delo.ua.

Попри все станом на сьогодні приватні будинки на Київщині все одно залишаються найдорожчими в Україні: ціна у передмісті столиці вища, ніж у Львівській області 29% та на 40% вища, ніж в Івано-Франківській.

Інтерес до приватних будинків у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях залишається високим, хоча його динаміка змінюється залежно від сезону. Попит на приватне житло підтверджує й підвищення ціни на будинки у Львівській та Івано-Франківській областях.