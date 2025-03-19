В Украине растет спрос на частные дома

Во время войны динамика показателей заключенных договоров купли-продажи земельных участков претерпела существенные изменения.

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Весной 2022 г. из-за начала военных действий активность на рынке загородной недвижимости значительно сократилась, а в итогах года падение сделок с участками составило 53,4%. Тем не менее, впоследствии спрос на участки и покупку частного жилья начал резко расти, отмечают аналитики UTG в последнем исследовании рынка жилой недвижимости.

"Обстрелы объектов критической инфраструктуры привели к увеличению покупок населением частных домов для создания автономных "крепостей" с собственными генераторами, отоплением, спутниковым интернетом и хранилищем", — подчеркнули эксперты.

По данным Госстата, именно поэтому в 2023 году количество договоров выросло на 76,3% до 307 622 соглашений.

Еще больше частных домов купили в прошлом году. В 2024 году, по данным Министерства юстиции, в Украине государственными и частными нотариусами было заключено рекордное 393 217 договоров на отчуждение земельных участков. При этом в структуре сделок 69,6% занимают договоры купли-продажи, 0,2% – договоры мены и 30,1% – договоры дарения.

Инфографика: UTG

По выводам экспертов UTG, высокий спрос на частные домовладения и земельные участки, начатый во время пандемии коронавируса для социального дистанцирования, дополнительно повысился после регулярных повреждений врагом элементов критической инфраструктуры.

В каких регионах активно покупают частные дома

В годы войны частное жилье активно покупают не только в столичном регионе, но и во Львовской области — в прошлом году спрос на загородную недвижимость вырос в несколько раз. Также популярной остается Ивано-Франковская область.

Как отметил в комментарии Delo.ua директор агентства недвижимости "Старгород" Александр Крикницкий, в Киевской области в прошлом году спрос на загородную недвижимость просел,цены на частные дома упали на 10%. Однако весной 2025 года интерес к рынку снова ожил.

"Несмотря на негативный геополитический фон с началом весны рынок ощутимо активизировался — особенно на покупку частных домов. Многие ожидали окончания зимы, чтобы начать обзоры. За три недели марта видим безумное количество просмотров. Люди интересуются всеми категориями домов — от эконом-класса до люксовой категории, также оживился спрос на землю.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие месяцы, скорее всего, цены на частные дома вырастут.

По данным OLX Недвижимость , в период с декабря 2024 по февраль 2025 Киевская область стала лидером по темпам роста спроса на жилье — количество отзывов выросло на 53%. Несколько меньше возрос интерес к частным домам во Львовской области — 36%, и на Франковщине — на 13%.

Однако, хотя количество отзывов возросло за последние три месяца, это меньше, чем было в октябре 2024 года. Если сравнивать февраль 2025 года по октябрь 2024 года, то в Ивано-Франковской области количество отзывов уменьшилось на 18%. В Киевской области отзывов стало меньше на 7%, а во Львовской области – на 3%.

Как растут цены на частные дома в окрестностях Киева, Львова и Ивано-Франковска

С октября 2024-го по февраль 2025 года наблюдается разная динамика изменений стоимости жилья: в Киевской области цена в гривнах выросла лишь на 1% (с 4,58 до 4,62 млн грн), во Львовской (с 3,24 до 3,58 млн грн) и Ивано-Франковской области — на 3 Delo.ua.

Несмотря на все на сегодня частные дома на Киевщине все равно остаются самыми дорогими в Украине: цена в пригороде столицы выше, чем во Львовской области 29% и на 40% выше, чем в Ивано-Франковской.

Интерес к частным домам в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях остается высоким, хотя его динамика меняется в зависимости от сезона, отмечают аналитики маркетплейса. Спрос на личное жилье подтверждает и повышение цены на дома во Львовской и Ивано-Франковской областях.