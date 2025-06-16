Українці перестали раціонально купувати квартири: що впливає на рішення

У 2025 році термін ухвалення рішення щодо купівлі квартири на первинному ринку України значно зріс.

Середній цикл ухвалення рішення про купівлю квартири зріс до 67 днів — проти 21 дня у 2021-му. Це не просто затримка — це зміна моделі поведінки покупця, яка вже трансформує ринок, повідомили Delo.ua в групі компаній DIM.

Внутрішній CRM-дані та аналіз ринку за останні чотири роки свідчить проте, що попит на нерухомість став емоційним, пояснює молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

"Покупець 2025 року — це людина, яка рахує, сумнівається, порівнює, радиться і обирає співвідношення емоцій і раціональних переваг. Продаж став процесом співприйняття рішення, а не лише демонстрації переваг", — коментує Насіковський.

За даними компанії, кількість точок контакту перед купівлею квартири зросла в 2,3 раза у порівнянні з 2021 роком - з 5-6 разів до щонайменше 13. Це означає, що перед ухваленням рішень, покупець вивчає проєкт як онлайн, так і офлайн, навідується у відділ продажів і слідкує за будівельною динамікою на майданчику.

Причини такої поведінки покупця варто шукати в загальній нестабільності (війна, валютні ризики, інфляція), що переписала терміни введення в експлуатацію багатьох проєктів, та зміні очікувань і вимог до продукта українців, вважає Насіковський.

Покупець сьогодні досліджує проєкт онлайн (вебсайт, діджитал-кейси, відеоогляди), мінімум один раз приходить у відділ продажів із супутником або родичем, певний час стежить за динамікою будівництва і навіть звертається по юридичну перевірку документів або просить шаблон договору до перегляду.

"У 2021 році 62% угод відбувались на стадії котловану або до 30% готовності об’єкту. У 2025 подібних кейсів трохи менше 18%. Натомість 77% покупок — це об’єкти на стадії готовності понад 60% або ж з наявними нещодавно завершеними будинками попередніх черг як демонстрація того, що девелопер продовжує будувати і робить це системно", - наголосив Насіковський.

Водночас цей тренд не є критичним, адже середній цикл ухвалення рішення про купівлю квартири в країнах Європи становить від 60 до 120 днів: у Іспанії цей показник становить 90-120 днів, в Німеччині - 75 днів, а в Польщі - близько 60.

“Ринок має пристосуватись до нової поведінкової моделі: якщо раніше це була гонитва за метрами і знижками, то сьогодні — це перевірка на репутацію, документи і логіку забудови. Формується нова норма, що цілком здатна змінити логіку та структуру ринку новобудов, — обдумана раціональна купівля з елементами фінансового планування", - резюмує Арсеній Насіковський.

Як писало раніше Delo.ua, DIM запустив програму довготривалої розстрочки: вона може стати альтернативою "єОселі".

Також повідомлялось про те, що середня площа квартир у Києві поступово зменшується.