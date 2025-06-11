DIM запустив програму довготривалої розстрочки: чим вона відрізняється від "єОселі"

Довгострокова розстрочка планує охопити українців, які не підпадають під популярну іпотечну програму “єОселю”.

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Група компаній DIM першою на українському ринку нерухомості запускає унікальну програму довгострокової розстрочки у гривні, яка не має аналогів серед пропозицій від забудовників. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на компанію.

Програма покликана охопити українців, які не можуть скористатися державною програмою «єОселя», але зацікавлені у придбанні якісного житла в сегменті комфорт+ та вище.

«Ми спостерігаємо, що до нас звертаються покупці, які мріють про власну квартиру або потребують поліпшення житлових умов, проте з тих чи інших причин не підпадають під критерії державних програм, - зазначив у коментарі керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Умови довгострокової гривневої розстрочки від групи компаній DIM:

термін - до 10 років з можливістю дострокового погашення;

фіксація ціни в гривні: вартість квадратного метра закріплюється в договорі, без прив’язки до валютного курсу чи зростання ціни на ринку.

фіксована процентна ставка: 10% річних у гривні, п ерший внесок - від 30%.

Спеціально для військових, працівників МЧС та військових-медиків, діє пільгова ставка - 8% річних. Зростання собівартості будівництва, валютні коливання та загальне здорожчання вартості не вплинуть на зміну зафіксованої ціни за квадратний метр у гривні на момент укладення договору.

Нагадаємо, іпотечна програма "єОселя" передбачає дві ставки - під 3 і 7%, мінімальний початковий внесок 20% і максимальний строк кредиту - 20 років, проте є чимало обмежень для претендентів.

Як наголосили у пресслужбі групи компаній, довгострокова розстрочка не потребуватиме великогопакету документів, погодження від банків і страхування майна. Процедура оформлення розстрочки також буде дешевшою, адже вона непередбачатиме обов’язкового для єОселі державного пенсійного страхування, послуг оцінювача та нотаріуса, також немає комісії за проведення безготівкових перерахувань кредитних коштів з рахунку клієнта на користь суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Пілотний проєкт довгострокової гривневої розстрочки від DIM діє протягом червня та липня у великих комплексах квартальної столичної забудови: «Метрополіс», Lucky Land та Park Lake City. Крім того, на таких умовах доступні лише 10 квартир у клубному будинку Olegiv Podil.

За цей період в компанії DIM зможуть оцінити реальний попит серед громадян, яким недоступні держпрограми та довгострокові розстрочки і в подальшому продовжити і масштабувати програму на інші житлові комплекси.

«Завдяки залученню стратегічного партнера та стабільному цільовому фінансуванню, яке не залежить від обсягів продажів, група компаній DIM може впроваджувати довгострокові внутрішні інструменти фінансування та створювати рішення для забезпечення гнучких умов придбання житла для ширшого кола покупців», - наголосив Насіковський.

Як писало раніше Delo.ua, іпотечну ставку 3% "єОселі" не переглядатимуть найближчим часом.