DIM запустил программу долгосрочной рассрочки: чем она отличается от "єОселі"

Долгосрочная рассрочка планирует охватить украинцев, которые не подпадают под популярную ипотечную программу "єОселя".

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Группа компаний DIM первой на украинском рынке недвижимости запускает уникальную программу долгосрочной рассрочки в гривне, не имеющую аналогов среди предложений от застройщиков. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на компанию.

Программа призвана охватить украинцев, которые не могут воспользоваться государственной программой «єОселя», но заинтересованы в приобретении качественного жилья в сегменте комфорта и выше.

«Мы наблюдаем, что к нам обращаются покупатели, мечтающие о собственной квартире или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, однако по тем или иным причинам не подпадают под критерии государственных программ, — отметил в комментарии управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский .

Условия долгосрочной гривневой рассрочки от группы компаний DIM:

срок – до 10 лет с возможностью досрочного погашения;

фиксация цены в гривне: стоимость квадратного метра закрепляется в договоре без привязки к валютному курсу или роста цены на рынке.

фиксированная процентная ставка: 10% годовых в гривне, первый взнос – от 30%.

Специально для военных, работников МЧС и военных-медиков, действует льготная ставка – 8% годовых. Рост себестоимости строительства, валютные колебания и всеобщее удорожание стоимости не повлияют на изменение зафиксированной цены за квадратный метр в гривне на момент заключения договора.

Напомним, ипотечная программа "єОселя" предусматривает две ставки — под 3 и 7%, минимальный начальный взнос 20% и максимальный срок кредита — 20 лет, однако есть немало ограничений для соискателей.

Как подчеркнули в пресс-службе группы компаний, долгосрочная рассрочка не потребует большого пакета документов, согласования от банков и страхования имущества. Процедура оформления рассрочки также будет дешевле, ведь она не будет предусматривать обязательное для "єОселі" государственного пенсионного страхования, услуг оценщика и нотариуса, также нет комиссии за проведение безналичных перечислений кредитных средств со счета клиента в пользу субъектов хозяйствования и физлиц.

Пилотный проект долгосрочной гривневой рассрочки от DIM действует в течение июня и июля в крупных комплексах квартальной столичной застройки: Метрополис, Lucky Land и Park Lake City. Кроме того, на таких условиях доступно только 10 квартир в клубном доме Olegiv Podil.

За этот период в компании DIM смогут оценить реальный спрос среди граждан, которым недоступны госпрограммы и долгосрочные рассрочки и в дальнейшем масштабировать программу на другие жилищные комплексы.

«Благодаря привлечению стратегического партнера и стабильному целевому финансированию, не зависящему от объемов продаж, группа компаний DIM может внедрять долгосрочные внутренние инструменты финансирования и создавать решения для обеспечения гибких условий приобретения жилья для более широкого круга покупателей», — подчеркнул Насиковский.

Как писало ранее Delo.ua, ипотечную ставку 3% "есели" не будут пересматривать в ближайшее время.