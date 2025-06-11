- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
DIM запустил программу долгосрочной рассрочки: чем она отличается от "єОселі"
Долгосрочная рассрочка планирует охватить украинцев, которые не подпадают под популярную ипотечную программу "єОселя".
Группа компаний DIM первой на украинском рынке недвижимости запускает уникальную программу долгосрочной рассрочки в гривне, не имеющую аналогов среди предложений от застройщиков. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на компанию.
Программа призвана охватить украинцев, которые не могут воспользоваться государственной программой «єОселя», но заинтересованы в приобретении качественного жилья в сегменте комфорта и выше.
«Мы наблюдаем, что к нам обращаются покупатели, мечтающие о собственной квартире или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, однако по тем или иным причинам не подпадают под критерии государственных программ, — отметил в комментарии управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский .
Условия долгосрочной гривневой рассрочки от группы компаний DIM:
- срок – до 10 лет с возможностью досрочного погашения;
- фиксация цены в гривне: стоимость квадратного метра закрепляется в договоре без привязки к валютному курсу или роста цены на рынке.
- фиксированная процентная ставка: 10% годовых в гривне, первый взнос – от 30%.
Специально для военных, работников МЧС и военных-медиков, действует льготная ставка – 8% годовых. Рост себестоимости строительства, валютные колебания и всеобщее удорожание стоимости не повлияют на изменение зафиксированной цены за квадратный метр в гривне на момент заключения договора.
Напомним, ипотечная программа "єОселя" предусматривает две ставки — под 3 и 7%, минимальный начальный взнос 20% и максимальный срок кредита — 20 лет, однако есть немало ограничений для соискателей.
Как подчеркнули в пресс-службе группы компаний, долгосрочная рассрочка не потребует большого пакета документов, согласования от банков и страхования имущества. Процедура оформления рассрочки также будет дешевле, ведь она не будет предусматривать обязательное для "єОселі" государственного пенсионного страхования, услуг оценщика и нотариуса, также нет комиссии за проведение безналичных перечислений кредитных средств со счета клиента в пользу субъектов хозяйствования и физлиц.
Пилотный проект долгосрочной гривневой рассрочки от DIM действует в течение июня и июля в крупных комплексах квартальной столичной застройки: Метрополис, Lucky Land и Park Lake City. Кроме того, на таких условиях доступно только 10 квартир в клубном доме Olegiv Podil.
За этот период в компании DIM смогут оценить реальный спрос среди граждан, которым недоступны госпрограммы и долгосрочные рассрочки и в дальнейшем масштабировать программу на другие жилищные комплексы.
«Благодаря привлечению стратегического партнера и стабильному целевому финансированию, не зависящему от объемов продаж, группа компаний DIM может внедрять долгосрочные внутренние инструменты финансирования и создавать решения для обеспечения гибких условий приобретения жилья для более широкого круга покупателей», — подчеркнул Насиковский.
Как писало ранее Delo.ua, ипотечную ставку 3% "есели" не будут пересматривать в ближайшее время.