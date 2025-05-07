На первинному ринку квартири дешевшають, на вторинці ростуть в ціні

На первинному ринку житлової нерухомості ціни змінили динаміку навесні 2025 року.

Вартість житла у квітні коливалась в залежності від наближеності локації до зони бойових дій, відновідно впливає також активність забудови в регіоні в останні роки.

На первинному ринку житла у річному порівнянні відчутно подешевшала нерухомість у прифронтових регіонах — Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. За останній місяць зафіксоване суттєве зниження цін у новобудовах у Чернігівській та Харківській областях — на 5% у порівнянні з березнем, свідчать дані дослідження маркетплейсу DIM.RIA.

Зниження ціни зафіксоване у 10 регіонах, і не тільки в східних та південних областях, а й у західних, таких як Івано-Франківська(-1%) та Закарпатська (-2%).

Середня вартість квадратного метра в доларах США зросла найбільше у Житомирській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях — відсоток зростання коливається від 3 до 5%.

Найдорожчим містом залишається Київ — $1 369 за кв.метр, тут ціни зросли в межах 1%. У Київській агломерації квартири дешевшають, хоча два останні роки ціни в передмісті зростали галопуючими темпами.

У квітні 2025 року частка відкритих відділів продажу новобудов залишилася незмінною порівняно з березнем — 77%. Протягом місяця в Україні введено в експлуатацію 16 новобудов (28 секцій): 6 — у Львівській, 4 — у Київській, 3 — в Івано-Франківській і по 1 — у Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях.

Найбільше зданих новобудов серед усіх об'єктів у Рівненській (62%), Запорізькій (56%), Одеській (54%) та Волинській (52%) областях.

На вторинному ринку житла середня вартість однокімнатних квартир у квітні зросла у більшості регіонів.

Найбільше зростання, за даними аналітиків DIM.RIA, зафіксовано у Херсонській області — +12%. А найдорожчі 1-кімнатні квартири на вторинному ринку — у Києві. У столиці власники встановлюють середню ціну близько $91,5 тис.

У столиці найдорожчим залишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири майже $132 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $45 тис.

У квітні зацікавленість користувачів до вторинного житла істотно збільшилась фактично по всій території України. Найактивніше шукали вторинну нерухомість у Кіровоградській області.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у квітні в Києві склало 1:3, і це найменш значна різниця. У Вінницькій області вона становить 1:18, Тернопільській — 1:15, у Вінницькій — 1:14, а у Миколаївській — 1:13.

Як раніше писало Delo.ua, половина нових ЖК України будуються у трьох областях.

Також повідомлялось про те, що після війни багатьом людям житла не вистачить.