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Вторичный рынок жилья: почему растет спрос

вторичный рынок жилья, новостройки
Фото: Энциклопедия новостроек

Стоимость вторичного жилья за последний месяц во многих регионах изменилась.

В отличие от теряющего спрос первичного рынка, вторичный рынок в Украине демонстрирует активность почти во всех регионах, сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование маркетплейса DIM.RIA.

Наибольший рост количества объявлений о продаже вторичного жилья в июне отмечался в Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве. В западных регионах страны за месяц зафиксировано падение предложения.

Фото 2 — Вторичный рынок жилья: почему растет спрос
Инфографика: DIM.RIA

Значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость зафиксирована в Тернопольской (+35%), Сумской (+28%) и Ивано-Франковской (+13%) областях. Соотношение количества объявлений о покупке и количестве отзывов на них в июне в Киеве составило 1:2, такой же показатель фиксируется в Одесской области. В Тернопольской области он составляет 1:18, Винницкой — 1:17, Черновицкой — 1:15.

По словам экспертов, украинцы продолжают искать для покупки готовое для заселения жилье, поэтому интерес ко вторичному рынку значительно преобладает.

Цены на квартиры на вторичном рынке в июле 2025 года.

По данным маркетплейса, на протяжении июня стоимость вторичного жилья продолжает расти почти по всей Украине.

Фото 3 — Вторичный рынок жилья: почему растет спрос
В Херсоне однокомнатная квартира в 4 раза дешевле, чем в Киеве. Инфографика: DIM.RIA

Самое дорогое жилье – в столице. Медианная стоимость однокомнатного жилья на вторичке – более $93 тыс. Почти в четыре раза дешевле средняя однокомнатная стоимость в Херсоне — $20 тысяч.

Фото 4 — Вторичный рынок жилья: почему растет спрос
В Деснянском районе можно купить жилье за 50 тысяч долларов. Инфографика: DIM.RIA

Стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет $93,3 тыс. В разрезе районов Печерский остается самым дорогим (более $140 тыс.), а Деснянский — самым доступным ($50 тыс.).

Ранее Delo.ua писало о том, что более 60% украинцев размышляют о покупке жилья.

Автор:
Леся Соловчук