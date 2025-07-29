Ипотека "єОселя" обвалилась на вторичном рынке жилья: как это влияет на выдачу кредитов

В первом полугодии 2025 года было выдано на 2,5 млрд кредитов єОселі меньше, чем в прошлом.

Главная тенденция по ипотеке в 2025 году — резкое сокращение кредитов "єОселі" на вторичном рынке жилья. Это повлияло на общие показатели выданных кредитов. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на первую заместитель председателя правления банка "Глобус" Елену Дмитриеву.

По ее словам, "єОселя" остается ключевой ипотечной программой (95% рынка), однако в 1 полугодии 2025-го ее объемы значительно уменьшились. Если в 2024-м было выдано на 8 млрд гривен ипотечных кредитов по "еселю" за первые полгода, то в этом году этот показатель составил 5,5 млрд гривен. По словам банкирши, существенное падение связано с фактическим выходом программы из вторичного рынка.

На вторичном рынке ипотека рухнула на 64%. Инфографика: банк Глобус

"Ипотека на вторичном рынке жилья демонстрирует колоссальное проседание - на 64% (или минус 1600 кредитов) - это практически обвал. Понятно, почему это произошло. Потому что программа "єОселя" изменила свои параметры: на вторичке теперь можно приобрести только объекты, которые были введены в эксплуатацию. КБУ.

По ее словам, в 2025 году растет количество ипотеки под залог имущественных прав - на 82%, показатели выдачи ипотеки под готовое жилье от застройщиков не изменились.

"За месяц банки предоставляют 79 кредитов под залог имущественных прав и 160 кредитов под готовое жилье от застройщика. Всего 250 кредитов готового жилья – это очень мало", – пояснила представительница банка "Глобус".

Кредитование "єОселі" резко уменьшилось. Инфографика: банк "Глобус"

Новые ипотечные кредиты в Украине выдают только 11 из 60 банков — среди них 4 государственных и 7 банков с частным капиталом. При этом более 88% всех новых кредитов приходится на пять банков. Кроме того, всего шесть банков предоставляют ипотеку под залог имущественных прав.

"К сожалению, иностранные банковские группы в ипотечном кредитовании участия вообще не принимают и даже не рассматривают в дальнейшем", – рассказала эксперт.

В общем, по словам эксперта, даже "єОселя" не влияет на рынок недвижимости страны. Более того, объемы ипотечного кредитования до сих пор не вернулись к довоенному уровню: в 2024 году было выдано 82% количества кредитов, выданных в 2021 году. А они и тогда были минимальные.

По состоянию на 1 мая 2025 года банковская система имеет 35 млрд грн ипотечных кредитов – это 3% от общего кредитного портфеля украинских банков. При этом ипотеку выплачивают всего 0,4% домохозяйств (36 тысяч семей).

Ранее Delo.ua писало о новой стратегии развития "єОселі", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и ужесточение требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.