Украинцы получили ипотеку на 30 млрд грн по программе "єОселя"

С момента запуска программы "єОселя" в октябре 2022 года украинцы получили 18 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 30 миллиардов гривен. Более 60% приобретенного жилья – в новостройках, что свидетельствует о росте спроса на первичный рынок и поддержке строительной отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Рынок жилья в Украине восстанавливается

Более половины ипотечных кредитов по программе "єОселя" получили военнослужащие и представители сектора безопасности — под льготные 3%. Этими условиями уже воспользовались:

9331 семья военных и силовиков;

1 413 медиков;

1 406 педагогов;

369 ученых.

Еще более 5,5 тысячи украинцев оформили ипотеку под 7%, среди них:

4496 граждан без жилья или с недостаточной площадью;

672 переселенца;

411 ветеранов.

Основная часть заемщиков - люди в возрасте 26-45 лет (почти 80%). Общая площадь жилья, приобретенного по программе, превысила 1 млн м². Наиболее популярное компактное жилье:

39% - до 50 кв. м;

еще 39% - в пределах 50-73 кв. м.

По типу недвижимости:

11 466 кредитов – на жилье вторичного рынка;

6632 - на первичное жилье, из которых 1449 - в домах на стадии строительства.

Лидерами по количеству выданных кредитов являются:

Киевская область - 5 002;

Киев - 3 885;

Львовская - 1101;

Одесская - 841;

Винницкая - 790,

Ивано-Франковская - 787,

Ровенская - 744;

Волынская - 723;

Днепропетровская - 571;

Хмельницкая - 565.

В 2025 году издано около 3,3 тыс. кредитов, из которых 60% - на жилье в новостройках.

Ранее Delo.ua сообщало о том, сколько украинцы готовы тратить на аренду и покупку жилья в 2025 году.