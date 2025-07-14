- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинцы получили ипотеку на 30 млрд грн по программе "єОселя"
С момента запуска программы "єОселя" в октябре 2022 года украинцы получили 18 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 30 миллиардов гривен. Более 60% приобретенного жилья – в новостройках, что свидетельствует о росте спроса на первичный рынок и поддержке строительной отрасли.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Рынок жилья в Украине восстанавливается
Более половины ипотечных кредитов по программе "єОселя" получили военнослужащие и представители сектора безопасности — под льготные 3%. Этими условиями уже воспользовались:
- 9331 семья военных и силовиков;
- 1 413 медиков;
- 1 406 педагогов;
- 369 ученых.
Еще более 5,5 тысячи украинцев оформили ипотеку под 7%, среди них:
- 4496 граждан без жилья или с недостаточной площадью;
- 672 переселенца;
- 411 ветеранов.
Основная часть заемщиков - люди в возрасте 26-45 лет (почти 80%). Общая площадь жилья, приобретенного по программе, превысила 1 млн м². Наиболее популярное компактное жилье:
- 39% - до 50 кв. м;
- еще 39% - в пределах 50-73 кв. м.
По типу недвижимости:
- 11 466 кредитов – на жилье вторичного рынка;
- 6632 - на первичное жилье, из которых 1449 - в домах на стадии строительства.
Лидерами по количеству выданных кредитов являются:
- Киевская область - 5 002;
- Киев - 3 885;
- Львовская - 1101;
- Одесская - 841;
- Винницкая - 790,
- Ивано-Франковская - 787,
- Ровенская - 744;
- Волынская - 723;
- Днепропетровская - 571;
- Хмельницкая - 565.
В 2025 году издано около 3,3 тыс. кредитов, из которых 60% - на жилье в новостройках.
Ранее Delo.ua сообщало о том, сколько украинцы готовы тратить на аренду и покупку жилья в 2025 году.