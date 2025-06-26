Сколько украинцы готовы платить за на аренду и покупку жилья в 2025 году

Несмотря на рост цен на недвижимость, украинцы готовы покупать жилье по ценам ниже рыночных.

В 2025 году у украинцев уменьшился средний бюджет на покупку недвижимости, в то же время арендаторы, напротив, готовы тратить больше. Об этом сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование маркетплейса DIM.RIA. В опросе приняло участие более 1500 украинцев.

По состоянию на июнь 2025 большинство украинцев продолжают жить в родных городах. Однако доля тех, кто переезжает в более безопасные регионы и за границу, выросла по сравнению с 2024 годом.

Две наиболее распространенные цели для покупки жилья среди опрошенных — изменить арендуемое жилье на собственное (42%) и изменить место жительства (33%).

Квартиры на вторичном рынке пользуются наибольшим спросом, свидетельствуют данные опроса. Также пользователи рассматривают частные дома от владельцев. Новостройки (как квартиры, так и дома) занимают третью и четвертую позиции по популярности. Меньше всего интереса вызывают смарт-квартиры.

Квартиры стоимость более $100 тысяч готовы покупать только 7% украинцев. Инфографика: DIM.RIA

Средний бюджет, который украинцы готовы потратить на покупку жилья, в 2025 г. либо остался на уровне предыдущего года, либо несколько снизился. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс. В течение последнего года уменьшилось количество людей, которые планируют купить жилье свыше $50 тыс.

Сколько украинцы готовы тратить на аренду квартир в 2025 году

Основная причина для поиска арендованного жилья – смена города или района проживания.

10 тысяч гривен – самая популярная цена в аренде квартир. Инфографика: DIM.RIA

Предпочтения в аренде совпадают с планами на покупку: лидеруют квартиры на вторичке. Следующими из вариантов являются новостройки и смарт-квартиры.

Больше всего опрошенных стремятся арендовать жилье по средним ценам — до 10 тыс. грн в месяц. Однако значительная часть увеличила свой бюджет на арендную плату до 15 тысяч. грн. В то же время, 67% респондентов отмечают, что найти жилье в пределах желаемого бюджета сложно.

Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье для покупки, на первый план выходят доступная цена, состояние объекта, площадь и удобство расположения.

Как сообщало накануне Delo.ua, более 60% украинцев размышляют над покупкой жилья.