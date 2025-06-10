За два года в Киеве в два раза подорожала аренда квартир

В условиях низкого спроса на куплю-продажу недвижимости в столице уже несколько лет превалирует рынок аренды квартир.

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За последние два года полномасштабной войны цены на аренду квартир в Киеве выросли вдвое, сообщает Delo.ua со ссылкой на последнюю статистику ЛУН.

Если в мае 2023 года в среднем в столице можно было снять однокомнатную квартиру за $240, то в мае 2025 ее стоимость подскочила до $430.

Еще два года назад средний чек по аренде квартир составлял 9 тысяч гривен. Инфографика: ЛУН

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры за этот период подорожали еще больше: с 12500 до 26000 гривен и с 20000 до 47000 гривен соответственно.

Цены на аренду по типу квартир и районам Киева

В начале июня 2025-го цены на аренду жилья в Киеве продолжают расти. Дороже всего снять квартиру в "царском" доме - в среднем 28 000 гривен в месяц за однокомнатную. Это на 25% дороже, чем снять квартиру в модной новостройке (21 000 гривен) и вдвое больше, чем в спецпроектах с начала 2000-х (14 000) или в хрущевке (12 000 гривен).

Самое дорогое жилье в аренду – в дореволюционных домах. Инфографика: ЛУН

Различаются цены и по районам столицы. Самые дорогие квартиры в аренду традиционно в Печерском и Шевченковском районах – в среднем 33 000 и 28 000 гривен в месяц за однокомнатную.

Дешевле всего сегодня снять квартиру в Днепровском и Деснянском районах -14 000 и 9 000 гривен.

Дешевле всего снять квартиру в Киеве — на Троещине и Лесном массиве. Инфографика: ЛУН

Цены на аренду жилья в пригороде столицы соразмерны стоимости квартир на левом берегу — 9-12 тысяч гривен.

Ранее Delo.ua писало о том, что во многих регионах Украины возник дефицит квартир в аренду.

Также стало в мае известно о том, что арендаторы Лукьяновки обходят десятой дорогой.