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За два года в Киеве в два раза подорожала аренда квартир
В условиях низкого спроса на куплю-продажу недвижимости в столице уже несколько лет превалирует рынок аренды квартир.
За последние два года полномасштабной войны цены на аренду квартир в Киеве выросли вдвое, сообщает Delo.ua со ссылкой на последнюю статистику ЛУН.
Если в мае 2023 года в среднем в столице можно было снять однокомнатную квартиру за $240, то в мае 2025 ее стоимость подскочила до $430.
Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры за этот период подорожали еще больше: с 12500 до 26000 гривен и с 20000 до 47000 гривен соответственно.
Цены на аренду по типу квартир и районам Киева
В начале июня 2025-го цены на аренду жилья в Киеве продолжают расти. Дороже всего снять квартиру в "царском" доме - в среднем 28 000 гривен в месяц за однокомнатную. Это на 25% дороже, чем снять квартиру в модной новостройке (21 000 гривен) и вдвое больше, чем в спецпроектах с начала 2000-х (14 000) или в хрущевке (12 000 гривен).
Различаются цены и по районам столицы. Самые дорогие квартиры в аренду традиционно в Печерском и Шевченковском районах – в среднем 33 000 и 28 000 гривен в месяц за однокомнатную.
Дешевле всего сегодня снять квартиру в Днепровском и Деснянском районах -14 000 и 9 000 гривен.
Цены на аренду жилья в пригороде столицы соразмерны стоимости квартир на левом берегу — 9-12 тысяч гривен.
Ранее Delo.ua писало о том, что во многих регионах Украины возник дефицит квартир в аренду.
Также стало в мае известно о том, что арендаторы Лукьяновки обходят десятой дорогой.