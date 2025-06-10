За два роки в Києві вдвічі подорожчала оренда квартир

В умовах низького попиту на купівлю-продаж нерухомості у столиці вже кілька років поспіль превалює ринок оренди квартир.

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За останні два роки повномасштабної війни ціни на оренду квартир у Києві зросли удвічі, повідомляє Delo.ua із посиланням на останню статистику ЛУН.

Якщо у травні 2023 року в середньому в столиці можна було винайняти однокімнатну квартиру за $240, то у травні 2025-го її вартість підскочила до $430.

Ще два роки тому середній чек на оренду квартир складав 9 тисяч гривень. Інфограграфіка: ЛУН

Двокімнатні і трикімнатні квартири за цей період подорожчали ще більше: з 12 500 до 26 000 гривень та з 20 000 до 47 000 гривень відповідно.

Ціни на оренду за типом квартир та районами Києва

На початку червня 2025-го ціни на оренду житла у Києві продовжують зростати. Найдорожче винайняти квартиру в "царському" будинку - в середньому 28 000 гривень на місяць за однокімнатну. Це на 25% дорожче, ніж зняти квартиру в новобудові (21 000 гривень) і вдвічі більше, ніж в спецпроєкти з початку 2000-х (14 000) чи в хрущовці (12 000 гривень).

Найдорожче житло в оренду - у дореволюційних будинках. Інфограграфіка: ЛУН

Відрізняються ціни і за районами столиці. Найдорожчі квартири в оренду традиційно у Печерському та Шевченківському районах - в середньому 033 000 і 28 000 гривень на місяць за однокімнатну.

Найдешевше сьогодні зняти квартиру у Дніпровському та Деснянському районах -14 000 та 9 000 гривень.

Найдешевше винайняти квартиру в Києві - на Троєщині та Лісовому масиві. Інфограграфіка: ЛУН

Ціни на оренду житла у передмісті столиці співмірні з вартістю квартир на лівому березі - 9-12 тисяч гривень.

Раніше Delo.ua писало про те, що у багатьох регіонах України виник дефіцит квартир в оренду.

Також стало у травні відомо про те, що орендарі Лук'янівку обходять десятою дорогою.