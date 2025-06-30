"єОселя" для учителей и медиков: как получить кредит на собственное жилье

Государственная ипотечная программа "єОселя" может стать действенным стимулом для учителей, ученых, медработников работать по своей специальности и призванию, ведь она позволяет получить базис для комфортной жизни — собственное жилье.

Для упомянутых категорий граждан "єОселя" предусматривает наилучшие кредитные условия: кредит можно получить сроком до 20 лет по ставке 3% на первые 10 лет погашения и 6% — на следующие 10 лет с первым взносом от 20% стоимости жилья и от 10% для заемщиков в возрасте до 25 лет.

Одним из условий предоставления кредита является платежеспособность заемщика, а также неотложная потребность в собственном жилье (или его отсутствие или недостаточная площадь проживания — менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи).

Однако следует обратить внимание, что сумма кредита зависит от количества членов семьи и размера доходов заемщика и его семьи. И главный вопрос, прежде всего беспокоящий учителей или врачей, — это невысокий уровень дохода, что существенно усложняет возможность принять участие в государственной ипотечной программе.

Стоимость жилья достаточно высока, поэтому очевидно, что уровень заработка у льготных категорий граждан, особенно у молодых специалистов, недостаточен для того, чтобы сэкономить средства на большой первичный взнос и платить высокую процентную ставку. Именно поэтому осуществить мечту о собственном жилье можно с помощью государственной программы "єОселя".

Согласно правилам государственной ипотечной программы, кредит предоставляется, если один из членов семьи — заемщик — имеет право на участие в программе, но для определения платежеспособности заемщика банк может принять во внимание совокупный доход всей семьи. Сейчас по программе "єОселя" средняя сумма кредита составляет 1,65 млн грн. За такую сумму кредита максимальный платеж в первый месяц будет всего 11 тыс. грн — частичное погашение кредита и оплата начисленных процентов, и с каждым месяцем платеж будет уменьшаться.

По нашим расчетам, если совокупный месячный доход семьи из 2 человек составляет от 40 тыс. грн и такая семья готова внести минимальный первый взнос в размере от 20%, то аккредитованные в "єОселя" банки не откажут в кредите, а предоставленная сумма будет достаточной, чтобы приобрести дом по цене от 2,1 млн грн.

Также есть дополнительный механизм — если, например, заемщик не в браке, то родители молодого специалиста или специалистки могут стать поручителями для получения кредита.

Не секрет, что молодому учителю, зарплата которого не позволяет оформить ипотеку, могут помочь работающие родители. И программа "єОселя" учитывает такую возможность. При таких обстоятельствах решение о предоставлении кредита принимается на основе информации о доходах не только заемщика, но и его родителей.

Примечательно, что аккредитованные в программе банки — в зависимости от обстоятельств — чаще всего готовы предоставить кредиты на сумму до 2 млн грн, что вместе с первым взносом (условно 20%) соответствует рыночной стоимости квартиры в новостройке площадью от 40 до 50 м². Согласно программе "єОселя" площадь жилья, на которое можно получить кредит, составляет не более 52,5 м² общей площади и дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи. Но если у семьи молодого учителя или врача есть весомые сбережения и есть желание приобрести квартиру для будущей большой семьи, то это можно осуществитьс за счет большего первоначального взноса.

Какой алгоритм участия в государственной программе "єОселя"

Подача заявки на участие в программе через портал "Дія". Необходимо указать возраст, семейный статус заемщика, название учреждения, где он/она работает, уровень дохода, наличие поручителей и их доход, сумму первого взноса.

Одобрение участия. Если заявка оформлена правильно и соответствует условиям программы, то вскоре гражданин получает уведомление о ее одобрении.

Буквально сразу после одобрения заявки потенциальный заемщик получает уведомление с предложениями от аккредитованных банков о готовности предоставить кредит и указанием его суммы.

Банки очень оперативно принимают такое решение. Согласование или отказ по каждому банку появляются в "Дія" заявителя. Но в "Дія" это предварительное одобрение, для окончательного решения необходимо найти недвижимость, которую планируется приобрести, и обратиться в банк с полным пакетом документов.

Выбор объекта и банка. В течение 30 дней после принятия заявки заемщик должен выбрать банк и жилой объект для приобретения.

Для недвижимости на вторичном рынке существуют ограничения по вводу дома в эксплуатацию – это 3 или 10 лет в зависимости от категорий заемщика и территориального размещения покупаемой недвижимости. В то же время выбрать квартиру на первичном рынке значительно проще: перечень аккредитованных объектов расположен на сайтах выбранного заемщиком банка и Украинской финансовой компании ("Укрфинжилье"), которая является оператором программы "єОселя". Необходимо выбрать локацию жилого комплекса и обратиться к застройщику, чтобы подобрать дом по площади, планировке и даже выбрать желаемый этаж. Кроме того, недвижимость на первичном рынке дешевле, чем на вторичном.

Сейчас программа "єОселя" решает едва ли не самый главный вопрос для молодежи: вы можете работать по призванию — например, учить или лечить детей — и одновременно иметь возможность построить собственную жизнь в собственном жилье. Государственная кредитная поддержка чрезвычайно важна, ведь от возможностей молодого поколения развиваться и достигать целей зависит будущее страны. Я считаю, что программа "єОселя" — это эффективная стратегия поддержки молодежи.