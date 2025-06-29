Ипотеку "єОселя" считают перспективной только 25% украинцев

Для подавляющего большинства украинцев приемлема годовая ставка кредитования до 5%.

Украинцы не торопятся покупать недвижимость в кредит. Спрос на жилищную ипотеку остается неопределенным: 59% еще не решили, готовы ли к такому решению, 36% точно не рассматривают такую возможность. Об этом сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование Olx Недвижимость.

По данным опроса маркетплейса, 23% – скорее всего не рассматривают, а 9% – точно готовы к покупке недвижимости в кредит.

Отношение к жилищным кредитам в Украине в большей степени отрицательное. Инфографика: Olx Недвижимость

Среди преимуществ такого решения называют возможность не накапливать долго (59%), доступ к государственным льготным программам (44%) и фиксированные платежи (42%). Также 33% ценят фиксацию выплат в гривне, 25% — возможность оплачивать постепенно, 23% — выгодные условия кредитования.

Нежелание покупать имущество в кредит украинцы объясняют слишком невыгодными условиями кредитования недоверием к ипотеке в целом.

Стратегия большинства украинцев – избегать кредитов. Инфографика: Olx Недвижимость

В то же время государственная ипотечная программа "єОселя" выглядит перспективно только для 25% среди рассматривающих кредит. Однако среди потенциальных покупателей жилья в Украине 42% подробно осведомлены о программе.

39% респондентов слышали о программе "єОселя", но не знают ее деталей, 15% — мало слышали о программе, 4% — никогда не слышали о ней.

Только 3% украинцев готовы брать ипотеку под 15% — Инфографика: Olx Недвижимость

Оптимальной годовой ставкой подавляющее большинство украинцев (76%) считают кредитование до 5%. Еще 18% согласились бы на 6–8%, и только на 6% — более 9%.

В июне 2025 года "єОселя" предлагает льготные условия, включая ставки 3% и 7%, однако в программе могут принять участие не все желающие. Коммерческие банковские программы предлагают ипотеку под ставки 15% и выше.

Инфографика: Olx Недвижимость

В общей сложности около 62% опрошенных планируют покупку или рассматривают возможность приобретения жилья в ближайшие пять лет, в том числе 61% из них размышляют над покупкой квартиры.

На покупку жилья 44% респондентов хотели бы потратить менее $30 тыс., 35% – от $30 тыс. до $60 тыс., 17% – до $150 тыс.

Ранее Delo.ua сообщало о том, сколько украинцы готовы тратить на аренду и покупку жилья в 2025 году.

Также сообщалось о том, что спрос в десятки раз превышает предложение: Гетманцев предлагает расширить программу "єОселя".