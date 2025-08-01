Наступного року фінансування "єОселі" може зрости у півтора раза

Зростання фінансування державної іпотечної програми закладено у новій стратегії розвитку ПрАТ "Укрфінжитло".

На 2026 рік заплановано значне збільшення фінансування популярної іпотечної програми "єОселя". Про це пише Delo.ua з посиланням на першу заступницю голови правління банку "Глобус" Олену Дмітрієву.

За її словами, об'єми коштів, спрямованих на держпрограму, зростуть до 25 млрд грн: 15 млрд грн – з держбюджету, 10 млрд грн – з нефіскальних джерел (у т.ч. 8,5 млрд – від мікрофінансових організацій, розповіла Дмітрієва під час Business Club КБУ.

Також інформацію про збільшення фінансування "єОселі" Delo.ua підтвердили в "Укрфінжитлі".

"Оновлений Стратегічний план розвитку ПрАТ "Укрфінжитло" на 2025-2029 роки передбачає, що обсяги фінансування для іпотечного кредитування громадян у 2026 році становитимуть 25 мільярдів гривень (з урахуванням залучення змішаного фінансування - фіскального та нефіскального)", - пояснили у пресслужбі компанії.

Інфографіка: ПрАТ "Укрфінжитло"

Раніше, у 2024 році було видано 8 515 кредитів на 14,6 млрд гривень. У 2025 вже видано 3 831 кредит на 7 млрд гривень. Загалом заплановано, що у 2025 році буде видано 10 тисяч кредитів на приблизно 18 мільярдів гривень, додали в "Укрфінжитлі".

Загалом новийстратегічний план передбачає такі ключові зміни як:

масштабування програми єОселя з охопленням понад 70 000 нових домовласників;

впровадження нових фінансових інструментів, зокрема іпотечних цінних паперів (MBS), трастових фондів (REIT), запуск програми оренди з правом викупу;

цифрова трансформація послуг і створення екосистеми «Іпотека в телефоні»;

готовність до консолідації державних житлових програм в межах ПрАТ ПрАТ "Укрфінжитло";

активна співпраця з міжнародними партнерами та залучення інвестицій;

подальший перехід на нефіскальні джерела фінансування.

Які перспективи розвитку іпотеки в 2025 році

Загалом за словами Дмітрієвої, до кінця 2025 року очікуються суттєві зміни в роботі державних програм. Втім, основним драйвером кредитування на первинному ринку буде залишатись «єОселя».

"Державні банки залишатимуться основними гравцями на іпотечному ринку; Можливості банків розвивати іпотечні програми будуть обмежені новими вимогами НБУ до нормативів капіталу. Проте доля комерційної іпотеки буде залишатись незначною",-наголосила Дмітрієва.

Раніше Delo.ua писало про нову стратегію розвитку "єОселі", де передбачаються масштабні зміни. Серед ключових новацій - зменшення вартості субсидії і посилення вимог до наявності житла. Також планується зменшити перший внесок для претендентів та обмежити максимальну площу житла у кредит.

Також повідомлялось про те, що у регіональному розрізі від видачі іпотечних кредитів найбільше виграє лише один регіон.