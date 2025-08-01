В следующем году финансирование "єОселі" может возрасти в полтора раза

Рост финансирования государственной ипотечной программы заложен в новой стратегии развития ЧАО "Укрфинжилье".

На 2026 год запланировано значительное увеличение финансирования популярной ипотечной программы "єОселя". Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на первую заместитель председателя правления банка "Глобус" Елену Дмитриеву.

По ее словам, объемы средств, направленных на госпрограмму, возрастут до 25 млрд грн: 15 млрд грн – из госбюджета, 10 млрд грн – из нефискальных источников (в т.ч. 8,5 млрд – от микрофинансовых организаций), рассказала Дмитриева во время Business Club КБУ.

Также информацию об увеличении финансирования "єОселі" Delo.ua подтвердили в "Укрфінжитлі".

"Обновленный Стратегический план развития ЧАО "Укрфінжитло" на 2025-2029 годы предусматривает, что объемы финансирования для ипотечного кредитования граждан в 2026 году составят 25 миллиардов гривен (с учетом привлечения смешанного финансирования – фискального и нефискального)", - пояснили в пресс-службе компании.

Инфографика: ЧАО "Укрфінжитло"

Ранее, в 2024 году по "єОселі" было выдано 8515 кредитов на 14,6 млрд гривен. В 2025 уже выдано 3831 кредит на 7 млрд гривен. В общей сложности запланировано, что в 2025 году будет выдано 10 тысяч кредитов на примерно 18 миллиардов гривен, добавили в "Укрфінжитлі".

В целом новый стратегический план предполагает такие ключевые изменения как:

масштабирование программы "єОселя" с охватом более 70 000 новых домовладельцев;

внедрение новых финансовых инструментов, включая ипотечные ценные бумаги (MBS), трастовые фонды (REIT), запуск программы аренды с правом выкупа;

цифровая трансформация услуг и создание экосистемы "Ипотека в телефоне";

готовность к консолидации государственных жилищных программ в рамках ЧАО "Укрфінжитло";

активное сотрудничество с международными партнерами и привлечение инвестиций;

последующий переход на нефискальные источники финансирования.

Какие перспективы развития ипотеки в 2025 году

По словам Дмитриевой, до конца 2025 года ожидаются существенные изменения в работе государственных программ. Впрочем, основным драйвером кредитования на первичном рынке будет оставаться "єОселя".

"Государственные банки будут оставаться основными игроками на ипотечном рынке; Возможности банков развивать ипотечные программы будут ограничены новыми требованиями НБУ к нормативам капитала. Однако судьба коммерческой ипотеки будет оставаться незначительной", - подчеркнула Дмитриева.

Ранее Delo.ua писало о новой стратегии развития "єОселі", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и усиление требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.

Также сообщалось о том, что в региональном разрезе от выдачи ипотечных кредитов больше всего выигрывает только один регион.