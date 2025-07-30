"єОселя" реально работает только в одной области: какие причины

В региональном разрезе от выдачи ипотечных кредитов больше всего выигрывает только один регион.

Распределение выданных кредитов по популярной ипотечной программе "єОсселя" по регионам происходит асимметрично. В частности, наблюдается огромный отрыв одного региона от других, сообщает Delo.ua со ссылкой на первую замглавы правления банка "Глобус" Елену Дмитриеву.

"Мы видим колоссальный отрыв Киева и Киевской области от других регионов. Суммарно за четыре месяца 2025 года здесь было выдано более тысячи кредитов. При этом следующий регион – Львовский – имеет 96 кредитов. То есть в Киеве и области реально работает ипотека. Говорить о других регионах не приходится", - отметила банкир во время заседания Business Club КБУ.

Инфографика: банк "Глобус" по данным НБУ

Преимущество Киева в распределении кредитов Дмитриева объяснила тем, что здесь сконцентрировано строительство и наибольший спрос на жилье. Кроме того, именно киевские девелоперы гораздо активнее приобщаются к программе.

Инфографика: Укрфинжилье

По данным статистики ЧАО "Укрфинжилье", за все время действия программы "єОселя" из 18,5 тысяч выданных кредитов более 9 тысяч приходится именно на Киев (3 965) и область (5 138) - это около 50% от всех ипотек.

Инфографика: Укрфинжилье

Менее чем за 2,5 года действия программы выдали кредиты в Запорожской (46 кредитов) и Николаевской и Кировоградской (по 77 кредитов).

Если говорить о среднем чеке ипотечного кредита, он, по словам банкира, ежегодно растет на 10%. В I квартале 2025 года в Киевской области средний чек кредита составляет 1 млн 863 тыс. гривен, в Киеве 2 млн 158 тыс. гривен. В то же время в Николаевской области - 2 млн 386 тысяч, хотя там выдано только пять кредитов, тогда как в столице - 375.

Ранее Delo.ua писало о новую стратегию развития "єОселі", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и усиление требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.

Также сообщалось о том, что ипотека "єОселя" обвалилась на вторичном рынке жилья и это повлияло на выдачу кредитов.