Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

--0,01

EUR

48,22

--0,47

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,69

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"єОселя" реально работает только в одной области: какие причины

ЖК в Ирпене, первичный рынок
В пригороде Киева строительный рынок намного активнее, чем в столице Фото: строительная группа Синергия

В региональном разрезе от выдачи ипотечных кредитов больше всего выигрывает только один регион.

Распределение выданных кредитов по популярной ипотечной программе "єОсселя" по регионам происходит асимметрично. В частности, наблюдается огромный отрыв одного региона от других, сообщает Delo.ua со ссылкой на первую замглавы правления банка "Глобус" Елену Дмитриеву.

"Мы видим колоссальный отрыв Киева и Киевской области от других регионов. Суммарно за четыре месяца 2025 года здесь было выдано более тысячи кредитов. При этом следующий регион – Львовский – имеет 96 кредитов. То есть в Киеве и области реально работает ипотека. Говорить о других регионах не приходится", - отметила банкир во время заседания Business Club КБУ.

Фото 2 — "єОселя" реально работает только в одной области: какие причины
Инфографика: банк "Глобус" по данным НБУ

Преимущество Киева в распределении кредитов Дмитриева объяснила тем, что здесь сконцентрировано строительство и наибольший спрос на жилье. Кроме того, именно киевские девелоперы гораздо активнее приобщаются к программе.

Фото 3 — "єОселя" реально работает только в одной области: какие причины
Инфографика: Укрфинжилье

По данным статистики ЧАО "Укрфинжилье", за все время действия программы "єОселя" из 18,5 тысяч выданных кредитов более 9 тысяч приходится именно на Киев (3 965) и область (5 138) - это около 50% от всех ипотек.

Фото 4 — "єОселя" реально работает только в одной области: какие причины
Инфографика: Укрфинжилье

Менее чем за 2,5 года действия программы выдали кредиты в Запорожской (46 кредитов) и Николаевской и Кировоградской (по 77 кредитов).

Если говорить о среднем чеке ипотечного кредита, он, по словам банкира, ежегодно растет на 10%. В I квартале 2025 года в Киевской области средний чек кредита составляет 1 млн 863 тыс. гривен, в Киеве 2 млн 158 тыс. гривен. В то же время в Николаевской области - 2 млн 386 тысяч, хотя там выдано только пять кредитов, тогда как в столице - 375.

Ранее Delo.ua писало о   новую стратегию развития "єОселі", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и усиление требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.

Также сообщалось о том, что ипотека "єОселя" обвалилась на вторичном рынке жилья и это повлияло на выдачу кредитов.

Автор:
Леся Соловчук