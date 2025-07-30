"єОселя" реально працює лише у одній області: які причини

У регіональному розрізі від видачі іпотечних кредитів найбільше виграє лише один регіон.

Розподіл виданих кредитів за популярною іпотечною програмою "єОселя" за регіонами відбувається асиметрично. Зокрема, спостерігається величезний відрив одного регіону від інших, повідомляє Delo.ua з посиланням на першу заступницю голови правління банку "Глобус" Олену Дмітрієву.

"Ми бачимо колосальний відрив Києва і Київської області від інших регіонів. Сумарно за чотири місяці 2025 року тут було видано понад тисячу кредитів. При цьому наступний регіон - Львівський - має 96 кредитів. Тобто у Києві та області реально працює іпотека. Говорити про інші регіони не доводиться", - зауважила банкірка під час засідання Business Club КБУ.

Інфографіка: банк "Глобус" за даними НБУ

Перевагу Києва у розподілі кредитів Дмітрієва пояснила тим, що тут сконцентровані будівництво і найбільший попит на житло. Крім того, саме київські девелопери набагато активніше долучаються до програми.

Інфографіка: Укрфінжитло

За даними статистики ПрАТ "Укрфінжитло", за весь час дії програми "єОселя" з 18,5 тисяч виданих кредитів понад 9 тисяч припадає саме на Київ (3 965) та область (5 138) - це близько 50% від усіх іпотек.

Інфографіка: Укрфінжитло

Найменше за 2,5 роки дії програми видали кредитів у Запорізькій (46 кредитів) та Миколаївській та Кіровоградській (по 77 кредитів) областях.

Якщо говорити про середній чек іпотечного кредиту, він, за словами банкірки, щороку зростає на 10%. У І кварталі 2025-го в Київській області середній чек кредиту складає 1 млн 863 тис. гривень, у Києві 2 млн 158 тис. гривень. Водночас в Миколаївській області - 2 млн 386 тисяч хоча там видано лише п'ять кредитів, тоді як у столиці - 375.

Раніше Delo.ua писало про нову стратегію розвитку "єОселі", де передбачаються масштабні зміни. Серед ключових новацій - зменшення вартості субсидії і посилення вимог до наявності житла. Також планується зменшити перший внесок для претендентів та обмежити максимальну площу житла у кредит.

Також повідомлялось про те, що іпотека "єОселя" обвалилась на вторинному ринку житла і це вплинуло на видачу кредитів.