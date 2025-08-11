Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,48

41,39

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"єОселя": з початку року українці отримали 7,3 млрд гривень пільгових кредитів на житло

квартира, мама, діти, вазон
Програма "єОселя" продовжує допомагати українцям. / Freepik

З початку 2025 року вже чотири тисячі українців скористалися програмою "єОселя". Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,3 млрд грн. За минулий тиждень було видано 146 кредитів на суму 277 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

За вказаний період кредити під 3% отримали:

  • 55 військовослужбовців та представників сектору безпеки; 
  • 9 медиків; 
  • 3 педагоги; 
  • 5 науковців

Кредити під 7% отримали:

  • 60 українців без власного житла; 
  • 11 осіб зі статусом ВПО; 
  • 3 ветерани

Найбільше кредитів було видано у:

  • Київській області — 46; 
  • місті Києві — 19, 
  • Львівській області — 13; 
  • Івано-Франківській області —13.

За типом нерухомості: 91 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 20 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 55 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 840 кредитів на суму понад 31,4 млрд грн.

Нагадаємо, популярна іпотека "єОселя" потребує змін, з огляду на те, що попит на доступні кредити у десятки разів перевищує пропозицію. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про регіональний дисбаланс при видачі іпотечних кредитів за цією програмою.

Автор:
Тетяна Ковальчук