"єОселя": з початку року українці отримали 7,3 млрд гривень пільгових кредитів на житло

З початку 2025 року вже чотири тисячі українців скористалися програмою "єОселя". Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,3 млрд грн. За минулий тиждень було видано 146 кредитів на суму 277 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

За вказаний період кредити під 3% отримали:

55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

9 медиків;

3 педагоги;

5 науковців

Кредити під 7% отримали:

60 українців без власного житла;

11 осіб зі статусом ВПО;

3 ветерани

Найбільше кредитів було видано у:

Київській області — 46;

місті Києві — 19,

Львівській області — 13;

Івано-Франківській області —13.

За типом нерухомості: 91 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 20 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 55 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 840 кредитів на суму понад 31,4 млрд грн.

Нагадаємо, популярна іпотека "єОселя" потребує змін, з огляду на те, що попит на доступні кредити у десятки разів перевищує пропозицію. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про регіональний дисбаланс при видачі іпотечних кредитів за цією програмою.