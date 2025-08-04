Гетманцев підтвердив, що "єОселя" працює лише у Києві та області

Популярна іпотека “єОселя” потребує змін, з огляду на те, що попит на доступні кредити у десятки разів перевищує пропозицію.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про регіональний дисбаланс при видачі іпотечних кредитів за програмою "єОселя". Про регіональні розбіжності програми минулого тижня повідомляло Delo.ua.

"Є особливості в розрізі регіонів. Фактично наразі програма працює в основному в столиці та в Київській області. За сім місяців 2025 року тут було видано майже 2,2 тисячі кредитів – більше, ніж по усіх інших областях разом взятих (а точніше – 57,0% від усіх укладених з початку року договорів), а від старту програми на ці регіони припадає 49,3% оформлених іпотек", - зазначив Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що у прифронтових регіонах частка в загальній кількості іпотечних кредитів від "єОселі" геть мала. Подекуди іпотеку взяти надскладно або взагалі неможливо, як у Харкові, адже місто потрапляє в зону підвищеного ризику.

Мізерну кількість іпотек також видано у 2025 році у Миколаївській області - 4 кредити, у Запорізькій – 7, у Сумській – 18, у Харківській – 19. У той же час у Закарпатській, яка за розміром набагато менша, – 50.

За два роки і майже 10 місяців дії програми "єОселя" у всій Запорізькій області видано лише 46 кредитів (0,2% від загальної кількості по країні), у Миколаївській – 77 (0,4%), у Харківській – 136 (0,7%), у Сумській – 193 кредити (1%), а з урахуванням того, що програма взагалі не працює у Херсонській, Донецькій та Луганській областях – то разом у згаданих регіонах оформлено іпотек в 1,7 рази менше, ніж у Рівненській чи Волинській областях, зазначив очільник комітету ВР.

На його переконання, несправедливість полягає і в тому, що саме у прифронтових регіонах, «зоні підвищеного ризику» – найбільше руйнувань інфраструктури та житлового фонду. Тому механізм «єОселі» потрібно переглядати так, щоб доступна іпотека дійсно була доступною для мешканців прифронтових територій також.

Водночас Гетманцев наголошує, що програма «єОселя» залишається головним драйвером розвитку іпотеки в Україні. Частка виданих за «єОселею» кредитів перевищує 95% від загальної кількості іпотечних позик.

"З початку запуску в жовтні 2022 року програмою скористалися майже 18,7 тисяч українців, а сума виданих кредитів вже перевищила 31,1 млрд гривень. Тобто програма працює", - наголосив Гетманцев.

Іпотека "єОселя": яких змін потребує програма

Для того, щоб масштабуванням програму "єОселя" Гетманцев пропонує максимально розширити її фінансування.

"Неодноразово зауважував, що вона є успішною, однак вкрай недофінансованою програмою, попит на яку в десятки разів перевищує пропозицію", - наголосив голова комітету.

Фінансування іпотечної програми, на його переконання, потрібно збільшувати:

1️⃣ За рахунок внутрішніх джерел:

випуск ОВДП,

іпотечних облігацій,

відмови від неефективних програм

2️⃣ Через залучення пільгового фінансування від міжнародних партнерів:

кредитів,

грантів,

гарантій.

"Будемо сподіватися, що принаймні частину з цих питань має вирішити оновлений середньостроковий План компанії «Укрфінжитло», яка є оператором програми, а також втілення нещодавно прийнятої Стратегії з розвитку іпотечного кредитування від Національного банку України", - зауважив Гетманцев.

Раніше Delo.ua писало про нову стратегію розвитку "єОселі", де передбачаються масштабні зміни. Серед ключових новацій - зменшення вартості субсидії і посилення вимог до наявності житла. Також планується зменшити перший внесок для претендентів та обмежити максимальну площу житла у кредит.

Також повідомлялось про те, що іпотека "єОселя" обвалилась на вторинному ринку житла: як це впливає на видачу кредитів.