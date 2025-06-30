В Україні схвалили Стратегію з розвитку іпотечного кредитування: що передбачає

Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Що в документі?

Зазначається, що Стратегія з розвитку іпотечного кредитування розроблена відповідно до схваленої РФС концепції, узгодженої з МВФ, та передбачає:

упровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;

забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків;

запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;

удосконалення законодавства та підзаконних актів у частині поліпшення регулювання процесів забудови з метою зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу недобудованої нерухомості;

оновлення стратегії оператора державної програми "єОселя" ПРАТ "Укрфінжитло" та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;

визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.

У регуляторі наголошують, що схвалений документ буде оприлюднено додатково після затвердження.

Раніше в НБУ закликали змінити програму "єОселя", щоб вона стала меншим тягарем для бюджету і охопила більше людей. Одним із нововведень "єОселі" пропонували запровадити зростаючі ставки для соціальної іпотеки.

Сьогодні під ставку 3% беруть іпотеку більшість позичальників - близько 60%, серед яких найбільше соціальних категорій - військові, лікарі, учителі. Решта учасників (40%) долучаються до програми заставкою 7%.

Як розвивається іпотека у 2025 році

Попри війну, ринок житла залишається активним. Головним драйвером цього процесу залишається державна іпотечна програма "єОселя". Втім, зростає й частка так званої "комерційної" іпотеки, тобто кредитів поза межами державної підтримки.

Сьогодні понад 95% іпотечних кредитів українці беруть у межах програми "єОселя". З початку 2025 року видано 2 334 іпотечні кредити у межах "єОселі" на загальну суму 4,3 млрд грн. Водночас лише 4,5% іпотечних угод оформлено поза державною програмою — але це вже у 2 рази більше, ніж роком раніше.

Детальніше про тенденції іпотечного ринку 2025 року читайте в матеріалі Delo.ua.