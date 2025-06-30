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В Украине одобрили Стратегию по развитию ипотечного кредитования: что предполагает

ипотека
Фото: Freepik

Совет по финансовой стабильности принял Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов для обеспечения общего экономического и демографического роста во время войны и послевоенного восстановления и восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка Украины.

Что в документе?

Отмечается, что Стратегия по развитию ипотечного кредитования разработана в соответствии с одобренной РФС концепцией, согласованной с МВФ, и предусматривает:

  • внедрение в украинское законодательство норм Директивы 2014/17/ЕС об ипотеке;
  • обеспечение доступности страхования ипотеки от военных рисков;
  • внедрение европейских стандартов оценки имущества и улучшения обмена информацией, в частности, через создание открытой базы данных цен на недвижимость;
  • усовершенствование законодательства и подзаконных актов в части улучшения регулирования процессов застройки с целью снижения рисков недостройки и повышения прозрачности продажи недостроенной недвижимости;
  • обновление стратегии оператора государственной программы "єОселя" ЧАО "Укрфинжилло" и усовершенствование условий государственной поддержки ипотеки;
  • определение условий выпуска покрытых облигаций и секьюритизации.

В регуляторе отмечают, что одобренный документ будет обнародован дополнительно после утверждения.

Ранее в НБУ призывали изменить программу "єОселя", чтобы она стала меньшей обузой для бюджета и охватила больше людей. Одним из новшеств "еОсели" предлагали ввести растущие ставки для социальной ипотеки.

Сегодня под ставку 3% берут ипотеку большинство заемщиков – около 60%, среди которых больше всего социальных категорий – военные, врачи, учителя. Остальные участники (40%) приобщаются к программе заставкой 7%.

Как развивается ипотека в 2025 году

Несмотря на войну, рынок жилья остается активным. Главным драйвером этого процесса остается государственная ипотечная программа "єОселя". Впрочем, растет и доля так называемой "коммерческой" ипотеки, то есть кредитов вне государственной поддержки.

Сегодня более 95% ипотечных кредитов украинцы берут в рамках программы "єОселя". С начала 2025 года   выдано 2 334 ипотечных кредита в пределах "єОселя" на общую сумму 4,3 млрд грн. В то же время, только 4,5% ипотечных соглашений оформлено вне государственной программы — но это уже в 2 раза больше, чем годом ранее.

Детальнее о тенденциях ипотечного рынка 2025 года читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько