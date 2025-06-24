Комітет на чолі з Гетманцевим пропонує змінити умови кредитування військових та поширити програму "єОселя" на мобілізованих

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, пропонує розширити фінансування державної програми іпотечного кредитування "єОселя" та змінити умови кредитування військових.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Данило Гетманцев за результатами засідання, на якому заслухали проблемні питання кредитування.

Депутати констатували, що через законодавчу заборону нараховувати проценти військовим банки масово відмовляють їм у кредитах — навіть на побутові потреби.

Крім того, у програмі "єОселя" ветерани отримують гірші умови, ніж діючі військові — навіть у разі поранення чи загибелі.

Також попри позитивну динаміку кредитування бізнесу, доступ до позик для МСБ і оборонної промисловості досі обмежений.

Що пропонують змінити

За словами Гетманцева, щодо проблеми споживчих кредитів для військових (кредитних лімітів на картках) Комітет пропонує:

для банку, через який здійснюються виплати військовослужбовцю – зобов’язання встановити кредитний ліміт для такого військовослужбовця у розмірі його середньомісячної зарплати за останні три місяці;

відповідне рішення має напрацьовуватися Національним банком України разом з Міністерством фінансів України та банками, в яких зосереджене обслуговування рахунків військовослужбовців, в тому числі шляхом укладення відповідного меморандуму між банками. ▪️

уряду потрібно опрацювати механізм компенсації банкам ставки за кредитами військовослужбовцям в якості альтернативи існуючій забороні нараховувати їм проценти за користування споживчими кредитами.

Щодо доступності та справедливих умов програми "єОселя" Комітет пропонує:

збільшити фінансування програми, насамперед за рахунок неефективних програм Міністерства економіки України (програми "Національний кешбек" тощо) та інших джерел;

усунути відверто дискримінаційних норм про збільшення процентної ставки для звільнених військовослужбовців за контрактом та членів сімей загиблих військовослужбовців за контрактом;

поширити на мобілізованих кредитної ставки 3 відсотків річних протягом десяти років з дати укладення кредитного договору, 6 відсотків річних, починаючи з першого календарного дня одинадцятого року дії кредитного договору.

Крім того, депутати пропонують виключити прокурорів Офісу Генерального прокурора, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, співробітників Служби судової охорони, а також осіб інших органів сил безпеки і оборони, які не брали безпосередню участь у бойових діях, із переліку з кола осіб, які можуть претендувати на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням за пільговою процентною ставкою.

Комітет також рекомендує Міністерству оборони України та Генеральному штабу встановити чіткий перелік документів для кожної категорії військовослужбовців, на підставі яких фінансові установи зобов’язані застосовувати пільгу, передбачену частиною п'ятнадцятою статті 14 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Доступні кредити 5-7-9%

Гетманцев зауважив, що державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" є актуальною для ветеранів, які хочуть розвивати власну справу, але стикаються зі складнощами у кредитуванні.

За його словами, обсяги фінансування програми повинні бути збільшеними, насамперед за рахунок уже згаданих неефективних програм Мініекономіки.

"Проте важливо також удосконалити саму процедуру отримання кредитів, в тому числі для підприємств оборонно-промислового комплексу. ОПК може бути одним із драйверів економіки, а доступне кредитування дасть важливий імпульс для подальшого розвитку галузі", - підкреслив Гетманцев.

Він додав, що депутати очікують від Нацбанку та уряду заходів для нарощування кредитування пріоритетних секторів економіки, малого та середнього бізнесу, забезпечення доступності кредитування, підвищення якості кредитного портфелю, зменшення кредитних ризиків.

Пільгові кредити для військових

Мораторій на нарахування штрафів та відсотків за кредитами для військовослужбовців, запроваджений ще у 2014 році, сьогодні може створювати труднощі для цієї категорії громадян у доступі до споживчого кредитування — зокрема, у вигляді кредитних лімітів на банківських картках. У Національному банку України вважають, що ситуація потребує об’єктивного аналізу та можливого оновлення законодавства.

Проблема загострилася після випадку, коли клієнт одного з банків поскаржився у соцмережах, що після підтвердження статусу військовослужбовця банк обнулив як кредитну ставку, так і сам кредитний ліміт.

Банкіри наполягають на необхідності чіткого врегулювання механізму пільгового кредитування військових. Вони наголошують, що без визначеного джерела компенсації фінансова система не зможе витримати масову видачу безвідсоткових позик.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма пільгової іпотеки "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року.

Раніше в Національному банку України закликали змінити програму "єОселя", щоб вона стала меншим тягарем для бюджету і охопила більше людей. Одним із нововведень "єОселі" заступниця голови НБУ Катерина Рожкова пропонувала запровадити зростаючі ставки для соціальної іпотеки.

Сьогодні під ставку 3% беруть іпотеку більшість позичальників - близько 60%, серед яких найбільше соціальних категорій - військові, лікарі, учителі. Решта учасників (40%) долучаються до програми заставкою 7%.

Окрім того, що "єОселя" повноцінно охопила первинний ринок житла, завдяки програмі позичальники можуть купувати нерухомість вже на етапі її зведення.

Загалом з моменту запуску урядової програми "єОселя" вже 17 064 українські родини отримали кредити на житло на загальну суму понад 28,1 млрд грн.