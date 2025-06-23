"Доступні кредити 5-7-9%": підприємці отримали 42,9 млрд грн від початку року

З початку 2025 року бізнес отримав 13 562 пільгових кредити за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 42,9 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Загалом з моменту запуску програми в лютому 2020 року бізнес залучив 118 тисяч кредитів на суму 408,9 млрд гривень.

Разом з тим, минулого тижня українські підприємці отримали 521 пільговий кредит на 2,3 млрд гривень.

Як зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, переважна більшість нового пільгового кредитування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" надається підприємствам, які працюють в реальному секторі економіки.

Завдяки програмі підприємці можуть залучити до 150 млн грн на інвестиційні цілі. Також держава прагне підтримати переробну галузь та бізнес у зонах високого воєнного ризику. Для підприємств, які працюють в зоні високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку за інвестиційними кредитами — 1% річних на строк до п’яти років.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав:

11,9 млрд грн — на переробку;

10,8 млрд грн — інвестиційні кредити;

9,8 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Лідери за сумами укладених кредитних договорів:

Львівська область

Дніпропетровська область

Київська область

Одеська область

Харківська область

Вінницька область

Полтавська область

м. Київ

У програмі зараз задіяні 46 банків. Найбільше кредитів з початку дії програми видали Приватбанк (54,7 тис.), Ощадбанк (18,1 тис.) та Укргазбанк (6,4 тис.).

Нагадаємо, ФРП оприлюднив цікаву статистику щодо результатів державної програми "Доступні кредити 5-7-9" від її старту 3 лютого 2020-го до 2025 року.Після запровадження воєнного стану в Україні дана програма стала чи не єдиним дієвим інструментом на ринку банківського кредитування бізнесу.