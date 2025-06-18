З початку року аграрії залучили майже 27 млрд грн пільгових кредитів: в яких регіонах видали коштів найбільше

З початку року 4 273 агропідприємств залучили майже 26,8 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Найбільше коштів отримали аграрії Київщини, Чернігівщини, Одещини, Кіровоградщини, Вінниччини, Харківщини та Дніпропетровщини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

З 1 січня 2025 року отримати чи пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" можна лише за умови реєстрації у Державному аграрному реєстрі (ДАР). Це робить процес прозорішим та ефективнішим.

Де найбільше фінансують?

Лідерами за обсягами залучених коштів стали:

Київська область — 2,5 млрд грн для 379 агропідприємств;

— 2,5 млрд грн для 379 агропідприємств; Чернігівська область — 2,3 млрд грн для 254 господарств;

— 2,3 млрд грн для 254 господарств; Одеська область — 2,3 млрд грн для 360 фермерів;

— 2,3 млрд грн для 360 фермерів; Кіровоградська область — 2 млрд грн для 410 підприємств;

— 2 млрд грн для 410 підприємств; Вінницька область — 2 млрд грн для 355 господарств;

— 2 млрд грн для 355 господарств; Харківська область — 1,8 млрд грн для 249 агрофірм;

— 1,8 млрд грн для 249 агрофірм; Дніпропетровська область — 1,35 млрд грн для 235 підприємств.

Загалом з початку року 9 282 агропідприємств залучили понад 60 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.

У 2024 році 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.

Нагадаємо, за минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 504 пільгові кредити на загальну суму 1,6 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 328 кредитів на 0,6 млрд гривень.