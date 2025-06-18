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З початку року аграрії залучили майже 27 млрд грн пільгових кредитів: в яких регіонах видали коштів найбільше
З початку року 4 273 агропідприємств залучили майже 26,8 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Найбільше коштів отримали аграрії Київщини, Чернігівщини, Одещини, Кіровоградщини, Вінниччини, Харківщини та Дніпропетровщини.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.
З 1 січня 2025 року отримати чи пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" можна лише за умови реєстрації у Державному аграрному реєстрі (ДАР). Це робить процес прозорішим та ефективнішим.
Де найбільше фінансують?
Лідерами за обсягами залучених коштів стали:
- Київська область — 2,5 млрд грн для 379 агропідприємств;
- Чернігівська область — 2,3 млрд грн для 254 господарств;
- Одеська область — 2,3 млрд грн для 360 фермерів;
- Кіровоградська область — 2 млрд грн для 410 підприємств;
- Вінницька область — 2 млрд грн для 355 господарств;
- Харківська область — 1,8 млрд грн для 249 агрофірм;
- Дніпропетровська область — 1,35 млрд грн для 235 підприємств.
Загалом з початку року 9 282 агропідприємств залучили понад 60 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.
У 2024 році 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.
Нагадаємо, за минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 504 пільгові кредити на загальну суму 1,6 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 328 кредитів на 0,6 млрд гривень.