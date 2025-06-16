За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 1,6 млрд грн: на які цілі бізнес спрямував кошти

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 504 пільгові кредити на загальну суму 1,6 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 328 кредитів на 0,6 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

З початку 2025 року за цію ж програмою бізнес отримав 13 041 кредитів на 40,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 8 671 кредити на 18 млрд гривень. А за час дії воєнного стану в Україні видано 82 676 кредитів на 317,1 млрд грн, з яких станом на 16 червня:

43,21 млрд грн – на інвестиційні цілі; 74,12 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

48,02 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

42,65 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

2,64 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

54,26 млрд грн – на антивоєнні цілі;

36,65 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 117 498 кредитних договорів на 406,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 81 009 договорів на 186,4 млрд гривень.

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Наразі держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Нагадаємо, ФРП оприлюднив цікаву статистику щодо результатів державної програми "Доступні кредити 5-7-9" від її старту 3 лютого 2020-го до 2025 року. Після запровадження воєнного стану в Україні дана програма стала чи не єдиним дієвим інструментом на ринку банківського кредитування бізнесу.