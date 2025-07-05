Потреби України в житлі - 600 мільйонів м², "єОселя" прокредитувала 1 мільйон м²

Популярна державна іпотека “єОселя” вже кілька років поспіль покриває 98% кредитних програм в Україні. Проте цього недостатньо, щоб покрити загальні потреби країни в житлі.

За два з половиною роки роботи іпотека "єОселя" допомогла придбати житло майже 17 тисячам позичальників (16769). Загалом за даними результатів програми на кінець травня 2025 року, було видано кредитів на суму 27 616 млн грн, повідомляє Delo.ua з посиланням на дані, оприлюднені ПрАТ "Укрфінжитло" в стратегії розвитку компанії на наступні п'ять років.

Загальна площа прокредитованого житла сьогодні вже перевищує 1 мільйон квадратних метрів, зазначається в документі. Близько 70% квартир були куплені на вторинному ринку нерухомості.

Інфографіка: Укрфінжитло

Позичальники єОселі: хто вони

Переважна більшість позичальників "єОселі" - військові. Найменше з-поміж отримувачів скористалися програмою науковці.

Загалом за професіями позичальники єОселі розподілились наступним чином:

8 838 військових та інших представників силових відомств,

1324 медиків,

1333 педагоги,

540 переселенців,

368 ветеранів,

347 науковці,

4019 - усі інші.

Скільки житла потребує Україна у 2025 році

Втім, у документі наводяться дані про те, скільки житла потребують українці. За даними "Укрфінжитла", Україна стикається з найбільшим житловим дефіцитом у своїй історії.

На сьогодні загальна потреба в житлі складає 600 млн кв. метрів. У цю цифру входить як 450 мільйонів кв. метрів дефіциту, який вишник ще до війни-через старіння житлового фонду та обмеженість доступного житла ,так і 150 мільйонів кв. метрів зруйнованого майна під час війни.

Інфографіка: Укрфінитло

За оцінками Світового банку, за понад три роки війни було знищено або пошкоджено 13% житлового фонду. Загальні збитки сягають $59 мільярдів.

Водночас при середній вартості одного квадратногометра 38 тисяч гривень загальний потенційний попит на житло в Україні сьогодні складає 22,8 трильйонів гривень.

Зважаючи на це, уряд у стратегії розвитку "Укрфінжитла" передбачив можливість масштабувати програму "єОселя" і запустити нові фінансові інструменти.

Інфографіка: Укрфінжитло

Окрім програм "єОселя" та "єВідновлення" пропонується через "Укрфінжитло" запровадити соціальну оренду та оренду з правом викупу - житлову послугу rent-to-own.

Державна іпотечна програма "єОселя" стартувала в жовтні 2022 року та спочатку передбачала участь тільки окремих категорій населення: військовослужбовців, медичних працівників, науковців та педагогів. А з серпня 2023 року скористатись іпотекою "єОселя" можуть й інші українці, які не мають власного житла.

Як писало напередодні Delo.ua, іпотечну програму "єОселя" планують кардинально змінити протягом наступних п'яти років.

Раніше повідомлялось, що Нацбанк пропонує змінити фінансову модель "єОселі", а це може вплинути на іпотечні ставки програми.