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Потребности Украины в жилье — 600 миллионов м², "єОселя" прокредитовала 1 миллион м²

строительство, первичный рынок
Потребности в жилье Украины в 600 раз больше, чем выдает кредиты "єОселя". Фото: IStock

Популярная государственная ипотека "єОселя" уже несколько лет подряд покрывает 98% кредитных программ в Украине. Однако этого недостаточно, чтобы покрыть общие потребности страны в жилье.

За два с половиной года работы ипотека "єОселя" помогла приобрести жилье почти 17 тысячам заемщиков (16769). В целом по данным результатов программы на конец мая 2025 года было выдано кредитов на сумму 27 616 млн грн, сообщает Delo.ua со ссылкой на данные, обнародованные ЧАО "Укрфинжилье" в стратегии развития компании на следующие пять лет.

Общая площадь прокредитованного жилья сегодня уже превышает 1 млн. квадратных метров, отмечается в документе. Около 70% квартир было куплено на вторичном рынке недвижимости.

Фото 2 — Потребности Украины в жилье — 600 миллионов м², "єОселя" прокредитовала 1 миллион м²
Инфографика: Укрфінжитло

Заемщики єОселі: кто они

Подавляющее большинство заемщиков "єОселі" — военные. Меньше среди получателей воспользовались программой ученые.

В целом по профессиям заемщики єОселі распределились следующим образом:

  • 8 838 военных и других представителей силовых ведомств,
  • 1324 медиков,
  • 1333 педагога,
  • 540 переселенцев,
  • 368 ветеранов,
  • 347 ученых,
  • 4019 – все остальные.

Сколько жилья нуждается в Украине в 2025 году

Впрочем, в документе приводятся данные о том, сколько в жилье нуждаются украинцы. По данным "Укрфинжитла", Украина сталкивается с самым большим жилищным дефицитом в своей истории.

На сегодняшний день общая потребность в жилье составляет 600 млн кв. метров. В эту цифру входит более 450 миллионов кв. метров дефицита, который вишник еще до войны из-за старения жилого фонда и ограниченности доступного жилья, так и 150 миллионов кв. метров разрушенного имущества во время войны.

Фото 3 — Потребности Украины в жилье — 600 миллионов м², "єОселя" прокредитовала 1 миллион м²
Инфографика: Укрфінжитло

По оценкам Всемирного банка, за более трех лет войны было уничтожено или повреждено 13% жилищного фонда. Общий ущерб достигает $59 миллиардов.

В то же время при средней стоимости одного квадратного метра 38 тысяч гривен общий потенциальный спрос на жилье в Украине сегодня составляет 22,8 триллиона гривен.

Учитывая это, правительство в стратегии развития "Укрфінжитло" предусмотрело возможность масштабировать программу "єОселя" и запустить новые финансовые инструменты.

Фото 4 — Потребности Украины в жилье — 600 миллионов м², "єОселя" прокредитовала 1 миллион м²
Инфографика: Укрфінжитло

Кроме программ "єОселя" и "єВідновлення" предлагается через "Укрфінжитло" ввести социальную аренду и аренду с правом выкупа - жилую услугу rent-to-own.

Государственная ипотечная программа "єОселя" стартовала в октябре 2022 года и первоначально предусматривала участие только отдельных категорий населения: военнослужащих, медицинских работников, ученых и педагогов. А с августа 2023 года воспользоваться ипотекой "еселя" могут и другие украинцы, не имеющие собственного жилья.

Как писало накануне Delo.ua, ипотечную программу "єОселя" планируют кардинально изменить в течение следующих пяти лет.

Ранее сообщалось, что Нацбанк предлагает   изменить финансовую модель "єОселі",   это может повлиять на ипотечные ставки программы.

Автор:
Леся Соловчук