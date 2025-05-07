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ЕИБ поможет 50 общинам построить социальное жилье: детали пилотного проекта

жилье
К проекту могут присоединиться 50 общин / Depositphotos

Пилотный проект Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), направленный на создание социального муниципального жилья, может охватить до 50 общин.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время рассматривается 50 общин, которые потенциально могут стать участниками пилотного проекта. Кулеба отметил важность инициативы со стороны самих общин, их способности не только изъявить желание, но и иметь ресурсы для реализации проекта, подчеркнув, что ключевыми аспектами этой способности является компетенция и обязательная возможность софинансирования.

"Смысл этого проекта заключается в том, что мы не просто строим жилье, а мы с самого начала реализации этого проекта должны понимать для кого оно. Мы рассматриваем проекты в привязке к росту экономической активности или к показателю, когда руководитель территориальной общины, мэр города, говорит, что мы готовы построить на две тысячи семей такое жилье, потому что знаем, куда они пойдут работать, где будут учиться их дети" - привел пример Кулеба.

Ранее глава регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы Кристина Микулова сообщала, что ЕИБ уже проводит оценку пилотного проекта социального жилья, подписание первого соглашения возможно уже в 2025 году.

По ее словам, пилотный проект позволит протестировать подход и методологию создания системы социального жилья в Украине.

Напомним, что в Кабмине анонсировали строительство 50 тысяч квартир социального жилья в 2025 году.

Автор:
Татьяна Бессараб