До конца 2025 года может быть подписано соглашение с ЕИБ по социальному жилью

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) уже производит оценку пилотного проекта социального жилья.

Подписание первого соглашения по финансированию проекта возможно уже в 2025 году, и это будет первый подобный проект в сфере жилья, реализуемый вместе с ЕИБ. Об этом заявила глава регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы Кристина Микулова.

"Пока ожидается принятие решения Кабинета министров, которое создаст необходимую нормативную основу. Параллельно с этим мы проводим технико-экономическую оценку со стороны банка и надеемся, что подписание первого соглашения состоится уже в 2025 году", — сообщила Микулова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что речь идет о пилотном проекте, который позволит протестировать подход и методологию создания системы социального жилья в Украине.

"Мы понимаем, что отбор муниципалитетов для участия в пилоте будет осуществляться украинским правительством на прозрачных и четких условиях, и что будет применена методика, которая впоследствии может масштабироваться. Если какая-то община не будет включена на начальном этапе, она сможет присоединиться в следующих раундах. Для нас важно проверить, как работать с Украиной. механизмы, прежде чем масштабировать проект", — добавила она.

Процесс создания модели проходит в тесном сотрудничестве с экспертами ЕИБ и Еврокомиссии, которые помогают опыт стран ЕС адаптироваться к украинскому контексту. Одним из ключевых инструментов является программа консультативной помощи JASPERS, поддерживающая страны ЕС и страны-кандидаты в подготовке качественных проектов.

"JASPERS начал работать в Украине в октябре 2024 года и одним из первых приоритетных направлений стало самое социальное жилье, наряду с энергетикой и транспортом. Эксперты JASPERS уже работают с украинскими партнерами в нашем киевском офисе", — сообщила Микулова.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Кабмине анонсировали строительство 50 тысяч квартир социального жилья в 2025 году. А в январе-феврале Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры возобновление начало строительство социального жилья.

На пилотном этапе проекта будет построено более 6000 квартир для 16-18 тысяч жителей 15 общин, расположенных в центральной и западной Украине.

В Госагенстве объясняли, что финансирование проекта будут частично покрывать международные партнеры. Европейский инвестбанк выделил 400 миллионов евро, из которых половина – это грантовые средства, а половина – кредитные.

Пока в местных общинах нет фонда социального жилья, хотя в квартирных очередях разного уровня зарегистрировалось около 600 тысяч украинцев. П