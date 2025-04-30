Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,18

EUR

47,28

--0,11

Готівковий курс:

USD

41,46

41,37

EUR

47,65

47,45

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

До кінця 2025 року може бути підписана угода з ЄІБ щодо соціального житла

будівництво
Список громад для пілотного проєкту соціального житла визначить Кабмін. / Depositphotos

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) вже проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла. 

Підписання першої угоди з фінансування проєкту можливо вже 2025 року і це буде перший подібний проєкт у сфері житла, реалізований разом з ЄІБ. Про це заявила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова.

"Наразі очікується ухвалення рішення Кабінету міністрів, яке створить необхідну нормативну основу. Паралельно з цим ми проводимо техніко-економічну оцінку з боку банку і сподіваємось, що підписання першої угоди відбудеться вже 2025 року", - повідомила Мікулова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що йдеться про пілотний проєкт, який дасть змогу протестувати підхід і методологію створення системи соціального житла в Україні.

"Ми розуміємо, що відбір муніципалітетів для участі у пілоті здійснюватиметься українським урядом на прозорих і чітких умовах, і що буде застосована методика, яка згодом може масштабуватись. Якщо якась громада не буде включена на початковому етапі, вона зможе приєднатися у наступних раундах. Для нас важливо перевірити, як працює ця модель в реальних умовах, і спільно з українською стороною доопрацювати механізми, перш ніж масштабувати проєкт", - додала вона.

Процес створення моделі відбувається у тісній співпраці з експертами ЄІБ та Єврокомісії, які допомагають досвід країн ЄС адаптувати до українського контексту. Одним з ключових інструментів є програма консультативної допомоги JASPERS, яка підтримує країни ЄС та країни-кандидати у підготовці якісних проєктів.

"JASPERS почав працювати в Україні в жовтні 2024 року і одним з перших пріоритетних напрямів стало саме соціальне житло, поряд із енергетикою та транспортом. Експерти JASPERS вже працюють з українськими партнерами в нашому київському офісі", - повідомила Мікулова.

Раніше Delo.ua писало про те, що в Кабміні анонсували будівництво 50 тисяч квартир соціального житла у 2025 році. А у січні-лютому Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відновлення розпочало будівництво соціального житла.

На пілотному етапі проєкту буде побудовано понад 6000 квартир  для 16-18 тисяч мешканців у 15 громадах, розташованих у центральній та західній Україні.  

У Держагенстві пояснювали, що фінансування проєкту частково покриватимуть міжнародні партнери. Зокрема Європейський інвестиційний банк виділив 400 мільйонів євро, з яких половина – це грантові кошти, а половина – кредитні. 

Наразі у місцевих громадах немає фонду соціального житла, хоча в квартирних чергах різного рівня зареєструвалось близько 600 тисяч українців. 

Автор:
Леся Соловчук