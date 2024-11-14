50 тисяч квартир: в Україні розпочинають будівництво соціального житла

Державне агентство відновлення цього року розпочинає пілотний проєкт з будівництва соціального житла. Спочатку буде збудовано 6,2 тисячі квартир.

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Про це розповів голова агентства Сергій Сухомлін.

Першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир

"Сьогодні складні задачі стоять перед державою. Перша задача – це перемогти ворога. Друга - повернути людей з-за кордону. Повернути тих, хто виїхав, хто втратив житло і можливо надію", – зазначив Сухомлін.

На його думку, без задоволення базових потреб Україна не зможе повернути людей в міста та селища

"Що стосується будівництва соціального житла, то проєкт починається вже цього року. Пілотний проєкт передбачає будівництво 6200 квартир, а загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тисяч квартир", - повідомив Сухомлін.

Він уточнив, що будинки побудують в центрі та на заході України.

"Це соціальне житло, яке має, в тому числі, бути додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України", - додав Сухомлин.

Як планують забезпечити українців доступним житлом

Нагадаємо, в Україні працюють над оновленням житлової політики – її реформа дозволить ефективно реалізовувати право українців на житло різними способами, зокрема через механізми соціальної оренди, пільгової іпотеки та державно-приватного партнерства для будівництва доступного житла.

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами українці можуть взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.