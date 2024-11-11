Скільки житлових новобудов вводять в експлуатацію без затримок

З початку війни серед усіх заявлених до введення в експлуатацію проєктів житла без затримок було введено лише 15% черг будівництва.

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Про це свідчать дані порталу нерухомості "ЛУН", пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що вчасно здано 15% черг, а інші здавалися із затримкою від трьох місяців до двох років.

За словами директорки з продажу "ЛУН" Ольги Петросюк, також 30% від усіх заявлених черг поки що не введено в експлуатацію, а терміни перенесено на невідомий термін.

Вона повідомила, що забудовниками було заявлено про введення в експлуатацію в період із другого кварталу 2022 року до третього кварталу 2024 року майже 1,6 тис. черг житлових комплексів. З цієї кількості було введено лише 672 черги (42%), тоді як 925 (58%) черги все ще будуються.

Після 24 лютого 2022 року і станом на листопад 2024 року продаж стартував в 503 ЖК. До п’ятірки регіонів із новими об'єктами увійшли Львівська область (146), Київ і Київська область (70), а також Закарпатська, Івано-Франківська та Тернопільська області.

За даними "ЛУН", динаміка відкриття продажу у нових ЖК у Києві та області за орієнтовними даними за три квартали скоротилася на 2% порівняно з минулим роком, а у Львові зросла на 44%. Приріст показника спостерігається також в Івано-Франківській (+26%) і Закарпатській (+35%) областях.

Щодо цін на житло, найвищі показники, як і раніше, демонструє Львів - $1350/кв. м (+8% за рік). Далі йде Київ з $1300/кв. м (+6%), Ужгород - $1120/кв. м, Дніпро - $1090/кв. м, а також Вінниця, яка опинилася в п'ятірці лідерів із $980/кв. м (+10%).

Крім того, суттєвий приріст середньої ціни квадратного метра за рік зафіксовано також в Івано-Франківську - на 15%, до $820/кв. м.

Як наголосила Петросюк, динаміка фактичного продажу залишається стабільною з незначними коливаннями.

"Після зниження продажу влітку у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці через регулярні обстріли в серпні показник дещо зріс. Зараз є спад, але все одно кількість проданих квартир вища, ніж була влітку", - розповіла експертка.

Нагадаємо, за два з половиною роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж.