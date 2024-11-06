Три будівельні компанії України об’єднаються в консорціум

Компанії "Глобал Білд Інжиніринг" (Тернопіль), "Спец-Буд Стандарт" (Тернопільська область) і "Юніонтрансбілдінг" (Луцьк) отримали дозвіл Антимонопольного комітету України на створення консорціуму під назвою "Глобал Роадс Груп".

Про це пише open4business.

За даними Opendatabot, власником і бенефіціаром ТОВ "Глобал Білд Інжиніринг" вказано Сергія Толстікова. Компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, доріг і автострад.

Згідно з фінансовими результатами за 2023 рік, "Глобал Білд Інжиніринг" скоротила чистий дохід на 32% — до 45 млн грн, водночас збільшивши чистий прибуток утричі — до 340 тис. грн.

Власником і кінцевим бенефіціаром ТОВ "Спец-Буд Стандарт" значиться Петро Земба. Основним видом діяльності зазначено будівництво доріг. За підсумками 2023 року чистий дохід компанії збільшився на 24% — до 67 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився в 11 разів — до 14,2 тис. грн.

Власником ТОВ "Юніонтрансбілдінг" вказано Андрія Подосовського. Підприємство також займається будівництвом будівель. За підсумками 2023 року компанія збільшила чистий дохід у 3,8 раза — до 186 млн грн, чистий прибуток зріс учетверо, до 2,7 млн грн.