Власники АТБ допоможуть завершити ЖК-недобудову SAGA на Почайній

У жовтні 2024 року компанії BGV Group Management та SAGA Development підписали угоду про стратегічне партнерство.

У інвестиційній групі BGV Group Management Геннадія Буткевича, співвласника мережі супермаркетів АТБ повідомили про початок співпраці з девелоперською компанією SAGA Development Сергія Вавриша.

Завдяки цьому буде добудовано ЖК Boston Creative House на проспекті Степана Бандери, 14-Б (неподалік станції метро Почайна). Скільки інвестицій потрібно для завершення будівництва, наразі не повідомляється.

Окрім цього, компанії розглядають можливості подальшої співпраці. "Наразі компанії розглядають можливість партнерства щодо інших девелоперських проєктів", - повідомили в BGV Group Management.

Сам Геннадій Буткевич наголосив, що його компанія вважає за потрібне "синхронізувати пріоритети нашої групи зі стратегією країни, зокрема вкладати кошти у відновлення та містобудування".

"Попри повномасштабну війну, будівельний сектор уже сьогодні потребує значних інвестицій, стратегічного підходу та об’єднання зусиль. І спільний проєкт із SAGA Development — це новий етап масштабування нашого девелоперського бізнес-напряму. Ми готові інвестувати в українські сучасні, передові проєкти у секторі нерухомості, аби будувати Україну вже сьогодні», — зазначив зспіввласник АТБ.

Компанія SAGA Development почала будівництво ЖК Boston Creative House у 2020 році і обіцяла завершити його у 2023-му. Станом на сьогодні не зведений навіть бетонний каркас комплексу, який буде складатися з двох 24-поверхових будинків та спільного 4-поверхового стилобату.

Проєкт передбачав також великий підземний паркінг і систему "розумного будинку". У комплексі заплановано переважно 1 і 2-кімнатні апартаменти і дворівневі квартири на 24-25 поверхах.

Як повідомляло Delo.ua, Київрада дала згоду на докапіталізацію ПрАТ "ХК "Київміськбуд" на 2,56 млрд гривень. Кошти спрямують на відновлення активного будівництва житлових комплексів, зокрема для розселення родин військовослужбовців.