Київрада підтримала докапіталізацію "Київміськбуду" на 2,56 млрд грн

Київрада підтримала проєкт докапіталізації ПрАТ "ХК "Київміськбуд" на 2,56 млрд грн, спрямований на відновлення активного будівництва житлових комплексів, зокрема для розселення родин військовослужбовців.

Про це йдеться на сайті Київської міськради.

За відповідне рішення проголосували 73 депутати на пленарному засіданні. Депутати також закликали уряд підтримати Київ у питанні компенсації очікуваних збитків, пов'язаних із добудовою проєктів Української державної будівельної корпорації "Укрбуд".

За словами заступника голови КМДА Владислава Андронова, на тлі повномасштабного вторгнення та раніше прийнятих зобов'язань щодо добудови об’єктів "Укрбуду", "Київміськбуд" зіткнувся зі значними фінансовими труднощами.

За підрахунками аудиторів, сумарні збитки компанії через добудову цих проєктів становлять 2,28 млрд грн.

Серед пріоритетних цілей, на які будуть спрямовані кошти докапіталізації, – будівництво 24 житлових комплексів, де заплановано понад 120 житлових будинків загальною площею 548 674 квадратних метри.

Частина житла буде безкоштовно передана для військовослужбовців і працівників Міністерства внутрішніх справ України, що допоможе вирішити питання розселення родин військових, які брали участь у бойових діях.

Київ є власником 80% статутного капіталу "Київміськбуду", що дозволяє місту активно підтримувати цю важливу соціальну ініціативу та впливати на реалізацію будівельних проєктів, особливо у період відновлення після кризи, пов'язаної з війною.

У липні було ухвалено рішення по початок аудиту діяльності "Київміськбуду". На цей час Кушніра відсторонили від виконання обов'язків. Зрештою в грудні він подав у відставку після 12 років роботи.

В свою чергу, нагадаємо, після того як наприкінці 2019 року "луснув" один із лідерів ринку будівництва - компанія Максима Микитася "Укрбуд девелопмент", що входить до держкорпорації "Укрбуд", добудову її ЖК було вирішено передати саме "Київміськбуду".

Йшлося про добудову 22 об'єктів, однак "Київміськбуд" на виконання рішення уряду взяв на баланс лише 18. Роботи розпочалися у лютому 2020 року. Станом на листопад 2022 року завершено було 11 ЖК.

Зазначимо, що сума в 2,28 мільярда гривень, яку Київ визначив як необхідну для компенсації, вже називалася раніше міською владою та новим керівником "Київміськбуду" Василем Олійником. За словами останнього, були сформовані звернення в Кабмін, але "жодних реакцій в форматі грошей не відбулося".