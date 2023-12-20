Голова "Київміськбуду" Ігор Кушнір подав у відставку: у чому причина

Очільник "Київміськбуду" Ігор Кушнір написав заяву про відставку з посади голови правління компанії після 12 років роботи.

Про це Кушнір повідомив у Фейсбук.

Він зауважив, що Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності "Київміськбуду".

Кушнір вважає це остаточною крапкою над "і", "яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому".

"Я очолив "Київміськбуд" рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади голови правління – президента "Київміськбуду", якій я присвятив значну частину свого життя", - написав Кушнір.

Він додав, що за 12 років під його керівництвом "Київміськбудом" побудовано майже 4 млн кв.м нерухомості. На сьогоднішній день будівельний заділ компанії складає 2,2 млн кв.м.

"Місту безкоштовно передано інженерних мереж на майже 600 млн грн. Виплачено дивідентів майже 210 млн грн. Сплачено податків місту майже 330 млн грн. Окремо хочу наголосити, що все це було зроблено на землях приватних підприємств. За весь час містом було виділено лише 4 га землі", - наголосив Кушнір.

Він також нагадав, що "Київміськбуд" підтримав інвесторів "Укрбуду". Було прийнято майже 800 тис. кв. м недобудов і на сьогодні вже введено в експлуатацію майже 400 тис. кв. м добудованого житла.

"Не дивлячись на прозорість діяльності компанії, готовність виконати взяті на себе зобов’язання та завдання, в останні місяці ми пережили низку потужних медійних атак. Після цього Наглядовою радою були призначені аудити. Було детально вивчено діяльність Київміськбуду за останні три кризових роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва компанії та мене особисто", - підкреслив Кушнір.

Він зауважив, що компанія функціонувала належним чином до появи зовнішніх факторів, які суттєво вплинули на весь ринок.

"У висновках аудиту були озвучені чіткі пропозиції щодо виходу із ситуації, яка склалась. Вважаю, втілення цих пропозицій дозволить компанії виконати взяті на себе зобов’язання, а інвестори отримають своє житло і не стануть заручниками ситуації", - переконаний Кушнір.

За його словами, виклики останніх років – передані зобов'язання щодо "Укрбуду", епідемія коронавірусу, повномасштабна війна – вимагали практичної підтримки з боку акціонера компанії у формі докапіталізації, кредитів чи, що не менш важливо для українців, запуску програми стимулювання купівлі житла.

"На жаль, цієї підтримки компанія не отримала. Ми неодноразово зверталися з фінансовими питаннями і до Кабміну, і до міста, і до інших установ. Сподіваюсь, наступного очільника все ж почують, аби "Київміськбуд" повною мірою міг виконати свої зобов’язання", - зазначив Кушнір.

Нагадаємо, у липні Наглядова рада та правління ПрАТ "Київміськбуд" ухвалила рішення по початок проведення аудиту діяльності компанії "Київміськбуд". На цей час керівника Ігоря Кушніра відсторонили від виконання обов'язків.

Київміськбуд" на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го компанія призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку попереднього року. Водночас його виторг зріс на 23% і становив 1,8 млрд грн.

Також раніше журналісти виявили збудоване закрите котеджне містечко. Воно з'явилося на землі у Козині, яку вивели з "Київміськбуду". Цікаво, що звели його бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад 3 мільйони доларів. Тоді в НАБУ зацікавилися діяльністю "Київміськбуду". Крім того, спеціальну комісію, яка б мала перевірити опубліковані у ЗМІ факти, створила Київрада.