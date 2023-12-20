Глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир подал в отставку: в чем причина

Глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир написал заявление об отставке с должности председателя правления компании после 12 лет работы.

Об этом Кушнир сообщил в Фейсбуке.

Он отметил, что Киевский городской совет принял отчет временной контрольной комиссии по вопросам проверки деятельности "Киевгорстроя".

Кушнир считает это окончательной точкой над "і", "снимающей любые вопросы относительно правомерности деятельности менеджмента и ситуации в компании в целом".

"Я возглавил "Киевгорстрой" ровно 12 лет назад. И сегодня, чтобы избежать манипуляций и кривотолков, мною принято решение уйти с должности председателя правления - президента "Киевгорстроя", которой я посвятил значительную часть своей жизни", - написал Кушнир.

Он добавил, что за 12 лет под его руководством "Киевгорстроем" построено почти 4 млн. кв.м недвижимости. На сегодняшний день строительный задел компании составляет 2,2 млн. кв.м.

"Городу бесплатно передано инженерных сетей на почти 600 млн грн. Выплачено дивидентов почти 210 млн грн. Уплачено налогов городу почти 330 млн грн. Отдельно хочу отметить, что все это было сделано на землях частных предприятий. За все время городом было выделено всего 4 га земли", - подчеркнул Кушнир.

Он также напомнил, что "Киевгорстрой" поддержал инвесторов "Укрстроя". Было принято около 800 тыс. кв. м недостроев и на сегодняшний день уже введено в эксплуатацию почти 400 тыс. кв. м достроенного жилья.

"Несмотря на прозрачность деятельности компании, готовность выполнить взятые на себя обязательства и задачи, в последние месяцы мы пережили ряд мощных медийных атак. После этого наблюдательным советом были назначены аудиты. Была детально изучена деятельность Киевгорстроя за последние три кризисных года. Не установлено никаких злоупотреблений со стороны руководства компании и меня лично", - подчеркнул Кушнир.

Он отметил, что компания функционировала должным образом до появления внешних факторов, оказавших существенное влияние на весь рынок.

"В выводах аудита были озвучены четкие предложения по выходу из сложившейся ситуации. Считаю, воплощение этих предложений позволит компании выполнить взятые на себя обязательства, а инвесторы получат свое жилье и не станут заложниками ситуации", - убежден Кушнир.

По его словам, вызовы последних лет – переданные обязательства по "Укрстрою", эпидемия коронавируса, полномасштабная война – требовали практической поддержки со стороны акционера компании в форме докапитализации, кредитов или, что не менее важно для украинцев, запуска программы стимулирования покупки жилья.

"К сожалению, этой поддержки компания не получила. Мы неоднократно обращались с финансовыми вопросами и в Кабмин, и в город, и в другие учреждения. Надеюсь, следующего руководителя все же услышат, чтобы "Киевгорстрой" в полной мере мог выполнить свои обязательства", – отметил Кушнир.

Напомним, в июле Наблюдательный совет и правление ЧАО "Киевгорстрой" приняло решение о начале проведения аудита деятельности компании "Киевгорстрой", а руководителя Игоря Кушнира отстранили от исполнения обязанностей.

"Киевгорстрой" на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023-го компания приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

По данным Openadtabot, "Киевгорстрой" в 2022 году получил 35,8 млн грн чистого убытка против 4,3 млн грн чистой прибыли в прошлом году. В то же время его выручка выросла на 23% и составила 1,8 млрд грн.

Также ранее журналисты обнаружили построенный закрытый коттеджный городок. Он появился на земле в Козине, которую вывели из "Киевгорстроя". Интересно, что построили его бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира. Стоимость возведенных там домов можно оценить более чем в 3 миллиона долларов. Тогда НАБУ заинтересовались деятельностью "Киевгорстроя". Кроме того, специальную комиссию, которая должна проверить опубликованные в СМИ факты, создал Киевсовет.