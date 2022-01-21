"Киевгорстрой" обвинили в рейдерском захвате помещения в ЖК в пользу родственников сотрудников компании

Сотрудник холдинга "Киевгорстрой" купил техническое помещения в одном из ЖК компании и решил сдавать его жильцам дома. Жители дома вышли на протест и готовы судиться с застройщиком.

Холдинговая компания "Киевгорстрой" продала техническое помещение из 2 комнат в построенном ею же доме в Киеве по адресу проспект Валерия Лобановского 4Ж родственнику своего сотрудника и сотруднику холдинга, второй, в свою очередь решил сдавать помещение диспетчерской в аренду жильцам дома и зарабатывать на этом.

Об этом Delo.ua рассказали в правлении ОСМД.

"Дом наш сдан в эксплуатацию в 2008 году. Согласно проекту и экспертизе МЧС Украины была оборудована диспетчерская, в которой находится оборудование противопожарной автоматики, сигнализации и дымоудаления и лифтовой диспетчеризации. Однако в момент сдачи дома в эксплуатацию этих помещений (№200 и №201) в техническом паспорте дома не существовало. На тот момент техпаспорт заканчивался нежилым помещением №199. Как оказалось после рейдерского захвата, "Киевгорстрой" сделал техпаспорт на эти помещения в 2016 году, а в 2019 году после создания ОСМД они внесли его в реестр", — рассказали Delo.ua в правлении ОСМД.

По словам жильцов дома, в помещении диспетчерской как раз и находится оборудование, которое отвечает за пожарную безопасность дома и трансформаторной подстанции, а также диспетчеризация лифтами в четырех домах. Помещения были проданы родственнику сотрудника "Киевгорстроя" и сотруднику холдинга.

Один из них Василий Штепа является братом Михаила Штепы, начальника службы безопасности филиала "Киевгорстроя" МЦ "Медбуд", который приобрел помещение №200. После того как сделка была оформлена, Михаил предложил жильцам дома арендовать это техпомещение. Однако правление дома не согласилось и сделало покупателю недвижимости встречное предложение.

"Мы предложили ему пойти с нами в суд, где можно было бы доказать незаконность продажи и ему бы вернули деньги. Он отказался. Пока мы готовили документы в суд, Михаил пришел с группой из 10 человек, со слесарем и полицейскими. Они вскрыли двери в техпомещения и заняли их. Что теперь будет с оборудованием, которое обеспечивает пожарную безопасность нашего дома? С диспетчеризацией лифтов? С безопасностью наших жителей?" — возмутились в правлении ОСМД.

При этом в ОСМД отмечают, что ранее по заявлению Штепы в дом приходила пожарная инспекция из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Однако нарушений пожарной безопасности проверяющие не обнаружили. Оборудование установлено согласно утвержденному проекту, экспертизы ГСЧС и с соблюдением норм ГСН, находится в полностью рабочем состоянии.

Полицейские присутствовали при взломе замков в хозпомещение дома

"Представители Штепы вызвали полицию, которая встала на их сторону, так как наши документы, подтверждающие, что помещение техническое, даже не были рассмотрены. Сначала заменили замок в первой двери, которая ведет в подвал, и далее полиция разрешила им вскрыть вторую дверь — в техническое помещение диспетчерской. У нас заключен договор с обслуживающей компанией по противопожарной автоматике. Для обслуживания оборудования необходим постоянный беспрепятственный доступ в помещение. Также там находится блок лифтовой диспетчеризации на 4 дома. Если его повредить, то не будет возможности перезапустить лифты в случае, если там кто-то застрянет, люди не смогут связаться с диспетчером и сообщить о проблеме, а мобильная связь в лифтах не всегда работает", — заявили в правлении ОСМД.

Там подчеркивают, что в связи с тем, что 10 декабря 2021 года представитель Василия Штепы сменил входные замки в помещение, у представителей ОСМД сегодня отсутствует доступ в помещение, в котором находится противопожарная система и размещена диспетчерская, что в любой момент может привести к ЧП.

Более того, 14 января Василий Штепа обратился в Соломенскую районную администрацию с требованием демонтировать оборудование до 15 февраля 2022 года. "В случае, если дом останется без системы противопожарной безопасности, риски для жизни людей колоссальны! ОСМД подали иски в суд, предстоят заседания, но Василий Штепа, а точнее, его брат Михаил (представитель по доверенности) продолжает угрожать безопасности жильцов дома", — заявили в правлении ОСМД.

Ситуация, в которую попали владельцы квартир в доме, далеко не уникальная для Киева: в соседнем доме на той же улице застройщик продал весь техэтаж как квартиры, и там теперь жильцы судятся с застройщиком, а помещения находятся под арестом. Также в правлении упоминают случай, когда у одного из киевских ОСМД таким же образом отобрали котельную и хотят сдавать ее владельцам квартир в аренду.

Редакция Delo.ua обратилась в "Киевгорстрой" с запросом на получение комментариев по данной ситуации, однако на момент выхода публикации так и не получила ответов.