Руководителя "Киевгорстроя", выехавшего из Украины, чтобы подняться на Эверест, отстранили

Руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира отстранили от исполнения обязанностей, а в компании проведут аудит.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Решение приняли по итогам заседания Наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой". Для проведения аудита привлекут, как охарактеризовал Кличко, одну из ведущих международных аудиторских фирм. Название компании он не уточнил.

Киевсовет создал временную контрольную комиссию, которая должна предоставить результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и ее руководства.

Уточняем, что компанию обязали продолжать деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.

Напомним, недавно журналисты Bihus.Info выяснили, что Кушнир уехал из Украины со справкой об инвалидности. Затем в мае он поднялся на Эверест. За "экскурсию" вместе с женой он заплатил $150 тысяч. Всего за 2022 год Кушнир провел за границей около восьми месяцев.

Пресс-служба Кушнира отреагировала на информацию о его подъеме на Эверест. Там заявляют, что у него онкологическое заболевание и действительно он время от времени лечится за границей.