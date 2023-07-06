Керівника "Київміськбуду", який виїхав з України, щоб піднятися на Еверест, відсторонили

Очільника "Київміськбуду" Ігора Кушніра відсторонили від виконання обов'язків, а в компанії проведуть аудит.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Рішення прийняли за підсумками засідання наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд". Для проведення аудиту залучать, як охарактеризував Кличко, одну з провідних міжнародних аудиторських фірм. Назву компанії він не уточнив.

Київради створили тимчасову контрольну комісію, яка має надати результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.

Уточнюємо, що компанію зобов'язали продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Нагадаємо, нещодавно журналісти Bihus.Info з'ясували, що Кушнір виїхав з України з довідкою про інвалідність. Згодом в травні він піднявся на Еверест. За "екскурсію" разом з дружиною він заплатив $150 тисяч. Загалом за 2022 рік Кушнір провів за кордоном близько восьми місяців.

Пресслужба Кушніра відреагувала на інформацію про його підйом на Еверест. Там заявляють, що він має онкологічне захворювання і справді час від часу лікується за кордоном.