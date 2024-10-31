Киевский горсовет поддержал докапитализацию "Киевгорстроя" на 2,56 млрд грн

Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО "ХК "Киевгорстрой" на 2,56 млрд грн, направленный на возобновление активного строительства жилых комплексов, в том числе для расселения семей военнослужащих.

Об этом идет речь на сайте Киевского горсовета.

За соответствующее решение проголосовали 73 депутата на пленарном заседании. Депутаты также призвали правительство поддержать Киев в вопросе компенсации ожидаемого ущерба, связанного с достройкой проектов Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд".

По словам заместителя председателя КГГА Владислава Андронова, на фоне полномасштабного вторжения и ранее принятых обязательств по достройке объектов "Укрстроя", "Киевгорстрой" столкнулся со значительными финансовыми трудностями.

По подсчетам аудиторов, суммарный ущерб компании из-за достройки этих проектов составляет 2,28 млрд грн.

Среди приоритетных целей, на которые будут направлены средства докапитализации – строительство 24 жилых комплексов, где запланировано более 120 жилых домов общей площадью 548 674 квадратных метра.

Часть жилья будет бесплатно передана для военнослужащих и работников Министерства внутренних дел Украины, что поможет решить вопрос расселения семей военных, участвовавших в боевых действиях.

Киев является собственником 80% уставного капитала "Киевгорстроя", что позволяет городу активно поддерживать эту важную социальную инициативу и влиять на реализацию строительных проектов, особенно в период восстановления после кризиса, связанного с войной.

В июле было принято решение о начале аудита деятельности "Киевгорстроя". К настоящему времени Кушнира отстранили от исполнения обязанностей. В конце концов в декабре он подал в отставку после 12 лет работы.

В свою очередь, напомним, после того как в конце 2019 года "лопнул" один из лидеров рынка строительства — компания Максима Никитася "Укрбуд девелопмент", входящая в госкорпорацию "Укрбуд", достройку ее ЖК было решено передать именно "Киевгорстроя".

Речь шла о достройку 22 объекта, однако "Киевгорстрой" во исполнение решения правительства взял на баланс только 18. Работы начались в феврале 2020 года. По состоянию на ноябрь 2022 года было завершено 11 ЖК.

Отметим, что сумма в 2,28 миллиарда гривен, которую Киев определил как необходимую для компенсации, уже называлась ранее городскими властями и новым руководителем "Киевгорстроя" Василием Олейником. За словами последнего, были сформированы обращения в Кабмин, но "никаких реакций в формате денег не произошло".