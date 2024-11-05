Совладелец АТБ поможет завершить ЖК-недострой SAGA на Почайной

В октябре 2024 года BGV Group Management и SAGA Development подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

В инвестиционной группе BGV Group Management Геннадия Буткевича, совладельца сети супермаркетов АТБ, сообщили о начале сотрудничества с девелоперской компанией SAGA Development Сергея Вавриша.

Благодаря этому будет достроен ЖК Boston Creative House на проспекте Степана Бандеры, 14-Б (в промзоне недалеко от станции метро Почайна). Сколько инвестиций нужно для завершения строительства, пока не сообщается.

Кроме того, компании рассматривают возможности дальнейшего сотрудничества. "Сейчас компании рассматривают возможность партнерства по другим девелоперским проектам", — пояснили в BGV Group Management.

Сам Геннадий Буткевич отметил, что его компания считает нужным "синхронизировать приоритеты группы со стратегией страны, в частности вкладывать средства в восстановление и градостроительство".

"Несмотря на полномасштабную войну, строительный сектор уже сегодня нуждается в значительных инвестициях, стратегическом подходе и объединении усилий. И общий проект с SAGA Development — это новый этап масштабирования нашего девелоперского бизнес-направления. Мы готовы инвестировать в украинские современные проекты в секторе недвижимости, чтобы строить Украину уже сегодня», - отметил совладелец АТБ.

Компания SAGA Development начала строительство ЖК Boston Creative House в 2020 году и обещала завершить его в 2023 году. По состоянию на сегодняшний день не построен даже бетонный каркас комплекса, который будет состоять из двух 24-этажных домов и общего 4-этажного стилобата.

Проект предусматривал также большой подземный паркинг и систему "умного дома". В комплексе запланированы преимущественно 1 и 2-комнатные апартаменты и двухуровневые квартиры на 24-25 этажах.

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