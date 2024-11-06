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Три строительные компании Украины объединятся в консорциум

Три строительные компании Украины объединятся в консорциум
Фото: Freepik

Компании "Глобал Билд Инжиниринг" (Тернополь), "Спец-Буд Стандарт" (Тернопольская область) и "Юнионтрансбилдинг" (Луцк) получили разрешение Антимонопольного комитета Украины на создание консорциума под названием "Глобал Роадс Групп".

Об этом пишет open4business.

Согласно данным Opendatabot, владельцем и бенефициаром ООО " Глобал Билд Инжиниринг " указан Сергей Толстиков. Компания занимается строительством жилых и нежилых построек, дорог и автострад.

Согласно   финансовыми результатами по   2023 год, " Глобал Билд Инжиниринг " сократила чистый доход на   32%   к   45   млн грн, одновременно увеличив чистую прибыль втрое   к   340 тыс. грн.

Собственником и конечным бенефициаром ООО " Спец-Строй Стандарт " значится Петр Земба. Основным видом деятельности   отмечено строительство дорог.   За   итогам 2023 года чистый доход компании увеличился на   24%   к   67   млн грн, тогда как   чистая прибыль сократилась в   11 раз   к   14,2 тыс. грн.

Владельцем ООО " Юнионтрансбилдинг " указан Андрей Подосовский. Предприятие также занимается строительством построек. За   итогам 2023 года компания увеличила чистый доход в   3,8 раза   к   186   млн грн, чистая прибыль   вырос в четыре раза, до   2,7   млн. грн.

Автор:
Светлана Манько