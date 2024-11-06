Три строительные компании Украины объединятся в консорциум

Компании "Глобал Билд Инжиниринг" (Тернополь), "Спец-Буд Стандарт" (Тернопольская область) и "Юнионтрансбилдинг" (Луцк) получили разрешение Антимонопольного комитета Украины на создание консорциума под названием "Глобал Роадс Групп".

Об этом пишет open4business.

Согласно данным Opendatabot, владельцем и бенефициаром ООО " Глобал Билд Инжиниринг " указан Сергей Толстиков. Компания занимается строительством жилых и нежилых построек, дорог и автострад.

Согласно финансовыми результатами по 2023 год, " Глобал Билд Инжиниринг " сократила чистый доход на 32% — к 45 млн грн, одновременно увеличив чистую прибыль втрое — к 340 тыс. грн.

Собственником и конечным бенефициаром ООО " Спец-Строй Стандарт " значится Петр Земба. Основным видом деятельности отмечено строительство дорог. За итогам 2023 года чистый доход компании увеличился на 24% — к 67 млн грн, тогда как чистая прибыль сократилась в 11 раз — к 14,2 тыс. грн.

Владельцем ООО " Юнионтрансбилдинг " указан Андрей Подосовский. Предприятие также занимается строительством построек. За итогам 2023 года компания увеличила чистый доход в 3,8 раза — к 186 млн грн, чистая прибыль вырос в четыре раза, до 2,7 млн. грн.