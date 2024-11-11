Сколько жилых новостроек вводят в эксплуатацию без задержек

С начала войны среди всех заявленных к вводу в эксплуатацию проектов жилья без задержек было введено только 15% очередей строительства.

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Об этом свидетельствуют данные портала недвижимости "ЛУН", пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в срок сдано 15% очередей, а другие сдавались с задержкой от трех месяцев до двух лет.

По словам директора по продаже "ЛУН" Ольги Петросюк, также 30% всех заявленных очередей пока не введены в эксплуатацию, а сроки перенесены на неизвестный срок.

Она сообщила, что застройщиками было заявлено о введении в эксплуатацию в период со второго квартала 2022 года до третьего квартала 2024 почти 1,6 тыс. очередей жилых комплексов. Из этого количества было введено только 672 очереди (42%), в то время как 925 (58%) очереди все еще строятся.

После 24 февраля 2022 года и по состоянию на ноябрь 2024 года продажи стартовали в 503 ЖК. В пятерку регионов с новыми объектами вошли Львовская область (146), Киев и Киевская область (70), а также Закарпатская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

По данным "ЛУН", динамика открытия продаж в новых ЖК в Киеве и области по ориентировочным данным за три квартала сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом, а во Львове выросла на 44%. Прирост показателя наблюдается также в Ивано-Франковской (+26%) и Закарпатской (+35%) областях.

Относительно цен на жилье, самые высокие показатели по-прежнему демонстрирует Львов – $1350/кв. м (+8% в год). Далее следует Киев с $1300/кв. м (+6%), Ужгород – $1120/кв. м, Днепр – $1090/кв. м, а также Винница, оказавшаяся в пятерке лидеров с $980/кв. м (+10%).

Кроме того, существенный прирост средней цены квадратного метра в год зафиксирован также в Ивано-Франковске — на 15%, до $820/кв. м.

Как подчеркнула Петросюк, динамика фактической продажи остается стабильной с незначительными колебаниями.

"После снижения продаж летом в связи со сложной ситуацией в энергетике из-за регулярных обстрелов в августе показатель несколько возрос. Сейчас есть спад, но все равно количество проданных квартир выше, чем было летом", — рассказала эксперт.

Напомним, за два с половиной года войны полностью распродались квартиры в 500 жилых комплексах Украины. Приблизительно столько же проектов запустили в продажу.