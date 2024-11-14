50 тысяч квартир: в Украине приступают к строительству социального жилья

Государственное агентство восстановления в этом году начинает пилотный проект строительства социального жилья. Сначала будет построено 6,2 тысяч квартир.

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Об этом рассказал глава агентства Сергей Сухомлин.

Первым этапом проекта предусмотрено строительство 50 тысяч квартир

"Сегодня сложные задачи стоят перед государством. Первая задача – это победить врага. Вторая – вернуть людей из-за границы. Вернуть тех, кто уехал, кто потерял жилье и возможно надежду", – отметил Сухомлин.

По его мнению, без удовлетворения базовых потребностей Украина не сможет вернуть людей в города и села.

"Что касается строительства социального жилья, то проект начинается уже в этом году. Пилотный проект предполагает строительство 6200 квартир, а в целом первым этапом проекта предусмотрено строительство 50 тысяч квартир", — сообщил Сухомлин.

Он уточнил, что дома будут построены в центре и на западе Украины.

"Это социальное жилье, которое должно, в том числе, быть дополнительным аргументом, чтобы люди постепенно возвращались в Украину", — добавил Сухомлин.

Как планируют обеспечить украинцев доступным жильем

Напомним, в Украине работают над обновлением жилищной политики – ее реформа позволит эффективно реализовывать право украинцев на жилье разными способами, в частности, через механизмы социальной аренды, льготной ипотеки и государственно-частного партнерства для строительства доступного жилья.

Для обеспечения украинцев доступным жильем, правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".

В настоящее время в Украине действуют две программы: "єВідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, и программа льготной ипотеки "єОселя". По ее условиям украинцы могут взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.