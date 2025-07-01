Почти 3 тысячи украинцев получили льготные кредиты на жилье с начала года: в каких регионах больше всего

С начала 2025 года уже 2953 украинские семьи получили кредиты на приобретение собственного жилья по программе доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма кредитов за этот период составляет 5,4 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

"Всего за все время реализации программы єОселя уже 17 793 семьи получили кредиты более чем на 29,4 млрд грн", — отметил замминистра Андрей Телюпа.

По его словам, больше всего покупают жилье в столице, Киевской и Львовской областях. Также популярными направлениями являются Одесская, Винницкая, Ивано-Франковская, Ровенская и Волынская области.

За прошедшую неделю выдано 175 кредитов на 314 млн грн. Среди которых кредиты под 3% получили:

60 военнослужащих и представителей сектора безопасности;

13 медиков;

10 педагогов;

3 ученых.

Кредиты под 7% получили:

69 украинцев без собственного жилья или имеющееся жилье меньше норматива;

15 ВПЛ;

5 ветеранов.

Больше кредитов выдано в:

Киевской области — 30;

городе Киеве — 31;

Львовской области — 12;

Ивано-Франковской области — 7.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 109 украинцев, из них на стадии строительства – 30 объектов, а также 66 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Напомним, по состоянию на 17 июня более 2 тысяч украинцев приобрели жилье на льготных условиях по программе "єОселя" в 2025 году. Государство предоставляет льготные кредиты под 3% или 7% – в зависимости от категории. Больше всего жилья приобретено в Киеве и Киевской области.